Impressora 3D - Imagem Beija Flor

Impressora 3DImagem Beija Flor

Publicado 07/02/2026 20:41 | Atualizado 07/02/2026 20:57

Pelas mãos do mestre Joãozinho Trinta, a Beija-Flor tornou-se um divisor de águas na história dos desfiles carnavalescos. À escola é atribuída a introdução definitiva do luxo nas passarelas do samba, conceito eternizado na célebre frase de seu carnavalesco: “Pobre gosta de luxo, quem gosta de pobreza é intelectual”.



Décadas depois, o mundo e, por consequência, o Carnaval, atravessa uma nova fase de transformação, na qual a ostentação cede espaço à responsabilidade socioambiental. Curiosamente, a mesma Beija-Flor que já foi acusada de sacrificar a espontaneidade em nome do excesso visual agora recorre à tecnologia como aliada para reduzir seu impacto ambiental.



Embora ainda haja um longo caminho a percorrer, a escola de Nilópolis implementou em seu barracão uma das maiores impressoras 3D voltadas à produção de alegorias e fantasias. A tecnologia permite maior precisão na execução das peças, além de agilidade no processo de criação e redução significativa de custos. Um dos principais ganhos, no entanto, está na diminuição do desperdício de material, consequência direta da exatidão do corte e do planejamento digital.

Reciclagem

Outro avanço relevante está na lógica da reciclagem. Além da possibilidade de reaproveitar sobras em peças menores, os materiais utilizados podem ser triturados e reconvertidos em matéria-prima bruta, retornando ao ciclo produtivo para novas esculturas, adereços e figurinos.



Mais do que um investimento com retorno econômico a médio prazo, a iniciativa representa um passo concreto em direção a práticas mais sustentáveis dentro da indústria carnavalesca. Ainda que o setor como um todo tenha muito a avançar em termos de responsabilidade ambiental, a experiência da Beija-Flor demonstra que inovação e tradição não apenas podem coexistir, como também apontar novos caminhos para um Carnaval mais consciente.