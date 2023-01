As famílias inscritas em programas sociais do Governo Federal que tenham a parabólica antiga em funcionamento terão direito ao kit e instalação gratuita da nova antena - Freepik

Publicado 05/01/2023 13:00

As famílias inscritas em programas sociais do Governo Federal que tenham a parabólica antiga instalada e em funcionamento terão direito ao kit e instalação gratuita da nova antena. O agendamento já está aberto no Rio de Janeiro e em cidades próximas. O aviso é da Siga Antenado, entidade não governamental criada por determinação da Anatel para processo de migração da antena tradicional para o modelo digital. Quem quiser verificar se tem direito ao kit gratuito, deve acessar sigaantenado.com.br ou ligar gratuitamente para 0800 729 2404 com o CPF ou NIS em mãos.

A previsão é que sejam instalados, aproximadamente, 260,8 mil kits gratuitos no estado com a nova parabólica digital para famílias de menor renda. São Gonçalo e Duque de Caxias são as cidades com maior número de famílias que devem ser atendidas, com 40,4 mil e 33,4 mil kits previstos, respectivamente. Na sequência, estão: Nova Iguaçu (30,8 mil), Rio de Janeiro (25,9 mil), Niterói (21 mil), São João de Meriti (18,2 mil) e Belford Roxo (18 mil). Na lista, estão ainda outros 15 municípios.

Segundo a Siga Antenado, a mudança é necessária porque as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar. No futuro, quando as operadoras de telefonia ativarem a tecnologia 5G em todo seu potencial na região, o sinal de TV das parabólicas tradicionais poderá sofrer interferências e ter o sinal interrompido. Isso vai acontecer porque o 5G opera na mesma frequência da parabólica tradicional, a Banda C.

De acordo com Leandro Guerra, presidente da Siga Antenado, a nova parabólica digital tem melhor qualidade de imagem, de som, programação regional e vai continuar sendo gratuita, como sempre foi. Segundo ele, as famílias que utilizam outros sistemas de recepção para assistir televisão, como antena digital espinha de peixe (instalada no alto da casa), antena digital interna ou TV por assinatura não precisam se preocupar, pois não haverá qualquer mudança em seus equipamentos.