Para jardins recentes, a dica é fazer manutenção semanal, pelo menos, nos primeiros 30 diasFreepik

Publicado 30/12/2022 19:44

Que tal começar 2023 de bem com a natureza, criando e cuidando do seu próprio jardim? Seja em uma casa, apartamento, escritório ou como complemento de um ambiente, esses elementos da natureza dão vida e equilíbrio a um determinado espaço e ainda, sob o olhar de um paisagista, contribuem para o bem-estar físico e mental das pessoas que usufruem desses locais. E tem mais: uma área verde pode ser considerada um investimento, já que valoriza qualquer espaço ou imóvel.



“A construção de um jardim, independentemente do ambiente em que seja implementado, é a realização de um sonho, e acaba sendo o refúgio de muitas pessoas que vivem em centros urbanos, porque possibilita certa conexão com a natureza e auxilia na descarga de estresse", afirma Marcel Rodrigues, engenheiro agrônomo, CEO da Allamanda Paisagismo e paisagista do ator e empresário Bruno Gagliasso.



Rodrigues explica que formar um jardim do zero e ainda zelar pela manutenção não é tarefa simples e sim uma atividade profissional. Mesmo assim, ele dá algumas dicas de implantação e manutenção para quem deseja ter o seu próprio cantinho verde.



Segundo ele, não é o tamanho do local que será aplicado à área verde que torna o desafio do paisagista mais fácil ou não. Muitas vezes os menores jardins são os mais complicados de serem planejados. Isso porque, em locais pequenos, a tendência de as pessoas enxergarem os detalhes é bem maior. Em um ambiente de grande vegetação, mesmo que haja algum erro em um cantinho, ou que o espaço não esteja tão maravilhoso como desejado, é difícil para as pessoas observarem todos os possíveis defeitos.

Como manter o jardim?

É importante que ocorram manutenções regulares na área verde, seguindo a fase em que está o jardim. Se o ambiente estiver muito recente, é recomendável que haja manutenção semanal, pelo menos, nos primeiros 30 dias. A partir do segundo mês, e dependendo do tipo de jardim que foi construído, a manutenção já pode ter intervalos maiores.



No entanto, esses cuidados vão depender do sistema de irrigação de cada jardim. “Infelizmente, não existe uma padronização do que é um jardim pronto ou qual é o mínimo de equipamentos ou tecnologias que esse ambiente precisa para existir. Nos Estados Unidos, por exemplo, praticamente todos os jardins têm sistema de irrigação. Já no Brasil, isso não ocorre. Levando em consideração que haja esse modelo e que não será necessário molhar diariamente o jardim, é importante que no início ocorra rega manual semanal, assim como, a verificação se não há formigas na vegetação, e a realização de poda, entre outros detalhes”, orienta Rodrigues.



No caso de um ambiente já estabilizado, com pelo menos um ano de idade, adubações para crescimento e fortalecimento são necessárias pelo menos a cada três meses. Também é recomendável que, a cada mudança de estação no ano, seja realizado esse processo. Isso é fundamental para a planta seguir crescendo e evoluindo.



O especialista ressalta ainda que um jardim de uma casa, de um apartamento, é um complemento de um sonho. “Não há ninguém que sonha com uma casa sem jardim, uma varanda sem uma planta, uma bela vista em um apartamento sem um vaso, sem poder ter um tempero que seja, ou um arranjo de flores na sala. O jardim é a parte final da realização de ter um lar. Muitas vezes, é aquele espaço de convivência, o local onde as pessoas se encontram, praticam esporte, onde há uma sombra para um descanso. É uma área fundamental que dá mais vida a qualquer ambiente", conclui Rodrigues.