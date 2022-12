Mesa posta deve ter itens como sousplat, pratos raso e fundo ou bowl, pratinhos de pão e de sobremesa - Divulgação

Publicado 23/12/2022 10:57 | Atualizado 23/12/2022 10:59

Que tal preparar uma recepção especial para a família neste Natal? Além da tradicional decoração temática, a coluna trouxe hoje algumas dicas para montar uma mesa posta agradável e atraente, sem faltar, nem exagerar. Segundo Mirian Gotfryd, diretora criativa da Blue Gardenia, fazer uma mesa bonita tem muito a ver com saber harmonizar com o designer de interiores da casa. “Ou seja, um número infinito de composições pode ser realizado ao criar uma mesa posta, devendo se considerar alguns itens como, estilo do décor da sala, luz, espaço aberto, cores suaves ou móveis clássicos, para não resultar em algo carregado com poluição visual”, alerta Mirian.

Ela destaca que os materiais mais utilizados para pratos, bowls e acessórios são as cerâmicas, porém há quem prefira aplicar a porcelana em uma composição mais discreta e sofisticada. A especialista complementa que os pratos de vidro são outra opção. "Além de muito charmosos e neutros ficam lindos misturados com outros materiais”, afirma a diretora.

Para calcular a quantidade de peças, Mirian lembra que é preciso definir o número de convidados. “Para famílias pequenas é recomendado utilizar pelo menos seis peças de cada item, mas é sempre bom lembrar de ter um volume maior com 12 peças para famílias maiores ou para quem gosta de receber", ressalta ela.

A mesa posta ideal, de acordo com Mirian, deve ter sousplat, pratos raso e fundo ou bowl, pratinhos de pão e de sobremesa. "Vale lembrar que, acessórios como pequenos vasos, tábuas de pão e cestas ajudam a deixar a mesa mais feliz e atraente”, diz a profissional. Por fim, Mirian lembra que as travessas de servir podem ser do próprio jogo, de prata, ou ainda algo que combine com a padronagem dos pratos. “Na hora de compor lembre-se: à esquerda do convidado, fica o lado masculino - garfo e guardanapo - e à direita, o lado feminino - bebida, faca e colher”, orienta a especialista.