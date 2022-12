Ilha do Governador tem hoje 29.399 apartamentos com média de 80 metros quadrados e 16.036 casas com cerca de 161 m² - Freepik

Publicado 16/12/2022 13:49

A coluna trouxe hoje uma análise que acaba de ser divulgada pelo Centro de Pesquisa e Análise da Informação do Secovi Rio (Sindicato da Habitação) que mostra a valorização dos imóveis para venda na Ilha do Governador nos últimos 12 meses. O bairro Ribeira lidera o ranking das regiões mais valorizadas com o metro quadrado (m²) chegando a R$ 6.847. Em seguida aparecem Zumbi com R$ 6.195 e Jardim Guanabara com R$ 6.165 o m².



Com relação à variação do m² dos apartamentos na região, a maior também foi registrada na Ribeira: 21,3%. Já a menor está na Freguesia com 0,4%. O estudo aponta ainda que a Ilha do Governador tem hoje 29.399 apartamentos com média de 80 m² e 16.036 casas com 161 m² em média. Os dados têm como base o cadastro do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2021 da Prefeitura do Rio.

Crescimento de 2,5% em 2023

A indústria da construção estima um crescimento de 2,5% para 2023, em um ritmo de três anos consecutivos de expansão acima da economia nacional. A projeção leva em conta a evolução dos últimos dois anos, o ciclo de negócios do mercado imobiliário em andamento e a demanda habitacional sólida. A expectativa é positiva para José Carlos Martins, presidente da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção). Na avaliação de Martins, nos próximos anos os investimentos no setor devem passar pela infraestrutura. O executivo ressalta que, embora a perspectiva e os números sejam positivos para o novo ano, a expansão ainda continua 19,6% abaixo do que a atividade já apresentou. O maior desempenho, de acordo com a CBIC, foi registrado no início de 2014.