Pesquisa revela que as casas representam 85% dos imóveis residenciais no paísFreepik

Publicado 08/12/2022 14:46

As casas, muito procuradas na pandemia por oferecerem mais espaço, privacidade e lazer exclusivo, permanecem em alta no país. Para se ter ideia, o Rio de Janeiro é a segunda cidade onde estão os bairros com as propriedades mais valorizadas, perdendo apenas para São Paulo, de acordo com estudo do Loft Dados. Segundo a pesquisa, São Paulo tem 33 bairros entre os 50 com os maiores valores do metro quadrado (m²) para casas no Brasil. Já o Rio tem cinco. Na sequência estão Florianópolis (SC), com quatro, e Santana de Parnaíba (SP) com dois.



A média do maior valor de m² para casas está no bairro Jardim Europa, na Zona Sul de São Paulo (R$ 21.053), seguido do Jardim América (R$ 20.313) e Vila Nova Conceição, também na Zona Sul (R$ 17.964) Fora da capital paulistana, a primeira cidade que aparece é a Riveira, em Bertioga, município da Baixada Santista (SP), com valor do m² anunciado de R$ 14.809. No Rio de Janeiro, o primeiro bairro é o Jardim Botânico, na Zona Sul, com o valor mediano de R$ 12.638. Já Jurerê Internacional, em Florianópolis, aparece com R$ 12.424.



O levantamento indica ainda que, apesar de haver mais lançamentos de apartamentos, as casas ainda representam 85% dos imóveis residenciais no país. Atenta a esta demanda, diversas construtoras do Rio têm investido no segmento de casas, entre elas D2J Construtora, Avanço Realizações Imobiliárias, LGCON Engenharia, e Rio8 Incorporações. Quem também observa este movimento é a G+P Soluções, de planejamento, gerenciamento e gestão de projetos e construções. De acordo com Sylvio Pinheiro, diretor da empresa, por causa da grande demanda, a G+P abriu um braço interno apenas para gerenciar esse tipo de construção em regiões como Barra da Tijuca, Gávea e Jardim Botânico, além de Búzios e Região Serrana.

Parceria na plataforma

Parceria da Loft com a Brasil Brokers vai oferecer mais oportunidades para quem procura por um imóvel para comprar no Rio de Janeiro. Isso porque a Loft vai ofertar mais de 12 mil unidades da imobiliária, totalizando 23 mil imóveis que podem ser acessados na palma da mão.