Estudo indica que brasileiros querem sair do aluguel e também estão em busca de uma residência maiorFreepik

Publicado 05/12/2022 17:05

Se você está de olho em um imóvel para comprar, saiba que três em cada dez brasileiros podem estar em busca de um novo lar, seja para investir, sair do aluguel ou simplesmente para ter a tão sonhada casa própria. De acordo com pesquisa, 31% dos entrevistados desejam realizar este desejo, com 4% já iniciando a visita a unidades e estandes de vendas e 7% estão fazendo pesquisas pela internet. Já os outros 20% estão somente com a ideia e não começaram a procurar. Os dados são de estudo feito pela Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) e pela Brain Inteligência Estratégica, apresentado em webinar no último dia 30.



Entre os participantes que têm a intenção de compra, 33% querem sair do aluguel; 20% estão em busca de uma residência maior; 10% querem ir morar sozinho; 7% buscam uma mudança de região; 7% se casaram ou vão se casar e querem um novo lar; 7% querem um imóvel mais novo e 16% vão adquirir o bem por outros motivos. O levantamento aponta ainda que o mercado deve continuar aquecido em 2033, abrindo novas oportunidades de investimentos. "A minha visão é muito positiva. Temos um déficit habitacional de 7,8 milhões de moradias e necessidades para 11,5 milhões de moradias para os próximos dez anos. Estes números não deixam dúvidas de que este setor deve continuar crescendo", analisa Luiz França, presidente da Abrainc. A pesquisa ouviu 1.200 pessoas em todas as regiões do Brasil com perfil de renda superior a R$ 3 mil.

Metro quadrado residencial chega a R$ 9.188

No Rio, estudo do Secovi Rio (Sindicato da Habitação) revela que o valor geral do metro quadrado (m²) residencial ofertado para venda, em novembro, foi de R$ 9.188. Na comparação com o mês anterior, a queda foi de -1,74%. No recorte das regiões, a que apresentou a maior variação em relação a outubro foi a Zona Oeste, com -0,05%, e a menor ocorreu na Barra e adjacências, com -0,81%.



Já o valor geral do m² ofertado para locação residencial em novembro foi de R$ 32,63, variação de 4,72% ante o mês de outubro. A Zona Sul apresentou a maior variação, com 8,25%, e a menor foi Barra e adjacências, com 0,67%.