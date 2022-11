Evento tem como objetivo diagnosticar desafios e insights que colaborem para o crescimento do mercado imobiliário - Freepik

Publicado 29/11/2022 17:27

O comportamento do mercado imobiliário, a intenção de compra dos consumidores e o panorama do setor para o próximo ano serão temas de webinar gratuito que a Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) e a Brain Inteligência e Estratégia vão promover amanhã, a partir das 10 horas. Durante o evento, a Brain apresentará uma pesquisa com dados de várias regiões do Brasil, feita após o segundo turno das eleições, que aponta as tendências para o setor no ano que vem.Para o presidente da Abrainc, Luiz França, o evento é importante para o setor diagnosticar desafios e insights que colaborem para o crescimento do segmento e que possam consolidar o fortalecimento da incorporação em todo o país. "A partir deste debate, será possível estabelecer medidas que contribuam para o desempenho do setor em 2023. Por isso, esses encontros são sempre muito positivos", avalia França. A transmissão poderá ser acompanhada em https://materiais.brain.srv.br/webinar-mercado-imobiliario-2023