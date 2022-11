Estudo reforça a importância da casa para celebrar eventos especiais como a Copa do Mundo - Freepik

Estudo reforça a importância da casa para celebrar eventos especiais como a Copa do MundoFreepik

Publicado 21/11/2022 18:18 | Atualizado 21/11/2022 18:19

Já decidiu onde vai assistir aos jogos da Copa do Mundo? Pois para 77% dos brasileiros ouvidos por uma pesquisa do QuintoAndar, o lar é o local favorito para essa confraternização. De acordo com o levantamento, a casa de amigos e parentes aparece na segunda posição com 37% das citações. Bar/restaurante e local de trabalho são citados por 26% e 22%, respectivamente. Outros 10% apontam um 'evento privado' como as fan fests, como preferência.



Para Bruno Rossini, diretor de Comunicação da plataforma, o estudo reforça a importância da residência para eventos mais especiais. “A pandemia ajudou a ressignificar essa relação e transformar ainda mais o papel da moradia para os brasileiros. A casa não é apenas o lugar onde se come e onde se dorme. É também o espaço para celebrar e dividir conquistas, passar os momentos mais emocionantes das nossas trajetórias e compartilhar vivências", ressalta Rossini.



A pesquisa também apontou as cinco preocupações dos entrevistados na hora de preparar o evento:



1 - Organizar e onde assistir aos jogos - 65%

2 - Acompanhar a tabela das partidas - 56%

3 - Pensar nas comidas e bebidas para o momento do jogo - 54%

4 - Acompanhar programas esportivos - 53%

5 - Comprar produtos - 44%

Reunir a família é prioridade

Já com relação à mobilização em torno da competição, a principal é se reunir com a família ou com amigos para acompanhar os jogos: 45% dos entrevistados têm essa prática. Os outros rituais mais citados são ver análises em programas de TV e fazer churrasco ou uma comida especial (37%), colocar uma camisa ou um adereço da sorte (34%), tomar bebidas alcoólicas (33%) e comentar no WhatsApp (31%).



A pesquisa identificou também que 37% das pessoas decoram suas casas para a Copa do Mundo e 22% ajudam a decorar as ruas para a competição, o que mostra ainda a identificação com o bairro e essa relação de troca com os vizinhos. O estudo ouviu 1.500 homens e mulheres com 18 anos ou mais, de todas as classes sociais, nas cinco regiões do Brasil, de 24 a 27 de outubro.