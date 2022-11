Iniciativa atua em dez favelas da cidade e será expandida a mais de 600 comunidades até 2024 - Divulgação

Publicado 17/11/2022 12:08

Iniciativas que trazem cidadania às famílias mais necessitadas são sempre muito bem-vindas na coluna. A mais recente, veja só, ficou entre os três melhores projetos de “Vida e Inclusão” do World Smart Cities Awards 2022, considerada a maior premiação de cidades inteligentes do mundo. Trata-se do programa Territórios Sociais, da Prefeitura do Rio em parceria com o ONU-Habitat. O resultado foi anunciado essa semana na cidade de Barcelona, na Espanha.



De acordo com Carlos Krykhtine, presidente do Instituto Pereira Passos, responsável por gerenciar o projeto com a participação de secretarias municipais, o Territórios Sociais identifica as famílias mais vulneráveis da cidade. Uma vez selecionadas, elas passam por um protocolo de atendimento, que facilita o acesso a serviços públicos básicos, como matrículas em escolas, atendimentos de saúde, encaminhamento a benefícios sociais, diagnóstico habitacional, e acesso à capacitação profissional, ao mercado de trabalho e à cultura.



“O programa faz a ponte entre a população e o poder público, num trabalho em parceria com o ONU-Habitat, que contrata os agentes que trabalham nos territórios. Essas famílias são atendidas pela prefeitura e passam a ser monitoradas pelo programa porque o objetivo final é diminuir o risco social, que a ação tenha resultado prático e positivo para elas”, explica Krykhtine.

Cerca de 40 mil famílias monitoradas

Até o início deste ano, o programa atuava em dez complexos de favelas: Rocinha, Alemão, Maré, Lins, Jacarezinho, Penha, Chapadão, Pedreira, Cidade de Deus e Vila Kennedy. E neles já foram realizadas 136.264 entrevistas. Segundo dados da prefeitura, cerca de 40 mil famílias entraram para o monitoramento, 56.464 relataram situação de insegurança alimentar e 24 mil estavam em situação de extrema pobreza, sem inscrição no Cadastro Único para programas sociais. A expectativa é que, até o final de 2024, a iniciativa chegue a 652.186 domicílios, atendendo o equivalente a 33% da população do Rio.

Semana da Mulher Empreendedora

Cada vez mais observamos o movimento de mulheres se destacando no empreendedorismo, principalmente no mercado imobiliário. Esse importante tema será o norte do evento gratuito que o Kolmena Coworking vai promover de hoje até sábado na Torre do Rio Sul (Rua Lauro Müller, 116, 25º andar, Botafogo). Na programação estão palestras, rodas de conversas e brindes.



A iniciativa contará com a participação de mulheres que atuam em diversos segmentos. No imobiliário, o destaque é para Mariliza Fontes Pereira, CEO da Rio8 Incorporações, que abordará o tema “Tem mulher no canteiro de obras: vencendo desafios em um setor dominado por homens”. A Semana da Mulher Empreendedora acontecerá em horários diferenciados: nos dias 17 e 18/11, das 18h às 21h, e em 19/11, das 9h às 12h30. As inscrições podem ser feitas em https://encurtador.com.br/fosUW.