A casa de vidro é um projeto que explora o visual externo, trazendo a natureza para dentro de casa - Divulgação

Publicado 14/11/2022 10:17

Ainda no tema sobre curiosidades, a coluna destaca hoje uma inovadora casa de vidro, projeto da arquiteta Daniela Engel, da Pluria Multi Design. A novidade é um dos destaques da mostra de arquitetura e decoração Glass Home, que ocorre em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, até o dia 18 de dezembro.

O ambiente, concebido para ser um loft, tem 81 metros quadrados, (m²) com um quarto, banheiro e área social. Segundo a Modelo Vidros, empresa fornecedora do material que é um dos protagonistas do espaço, foram utilizados 130 m² de vidro no ambiente. "Devido ao seu aspecto espelhado, os vidros refletivos impedem a visão do lado de fora durante o dia. E isso sem prejudicar a visibilidade de quem está do lado de dentro do ambiente", explica Leonir Nicaretta, diretor da empresa.

A casa explora o visual externo, trazendo a natureza para fazer parte do lar. "Todas as paredes externas são de vidro e possuem características técnicas adequadas para um bom conforto térmico. Para receber os vidros, criamos uma estrutura metálica aparente. Antes de tudo, foi feito também uma base de concreto, onde trouxemos uma inovação tecnológica no segmento da construção civil, que é a substituição do aço na laje por barras poliméricas de fibra de vidro", conta Daniela.

De acordo com a arquiteta, o vidro aparece também no banheiro da casa e em detalhes do lado externo. "A banheira está sob um céu de estrelas, pois fizemos um forro com vidro. Criamos ainda um mirante de vidro para chegar pertinho do lago existente, assim o visitante consegue contemplar o belo visual", destaca Daniela.