Fachada do terreno de Furnas, em Botafogo, que está à venda e tem 1,5 mil metros quadradosDivulgação

Publicado 04/11/2022 16:24

O bairro de Botafogo vai ganhar mais um residencial. Isso porque Furnas, em parceria com o BNDES e o Consórcio Eletriza, abriu o processo para a venda direta do imóvel de dois pavimentos, na Rua Real Grandeza, 274, onde funcionava uma antiga gráfica da empresa. O terreno soma cerca de 1,5 mil metros quadrados e, segundo estudos, tem forte vocação residencial. Os interessados têm até o dia 18 de novembro para enviarem as suas propostas. Toda a documentação do imóvel, informações sobre o processo de venda e orientações para submissão de propostas estão disponíveis mediante cadastro em patrinvest.com.br/imoveis-furnas-venda-direta/.

Para o presidente da Ademi-RJ (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário), Marcos Saceanu, Botafogo é um dos bairros mais demandados por jovens famílias que aproveitam para morar perto de escolas, metrô, shoppings e ótimos restaurantes. "Esse terreno tem potencial para um projeto residencial com muito lazer, fórmula que tem feito muito sucesso no bairro", analisa Saceanu.

Os estudos de Furnas apontam que no local é possível construir um condomínio residencial de alto padrão, com mais de 50 unidades distribuídas em dois blocos de seis pavimentos e mais dois subsolos para estacionamento. Vale lembrar que, na Zona Sul, Botafogo tem sido o campeão em lançamentos imobiliários com mais de 30% das unidades residenciais anunciadas nos 13 bairros da região nos últimos dois anos, segundo o Sinduscon-Rio (Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio de Janeiro).

"Botafogo se tornou um dos bairros mais atrativos da cidade. Se não houvesse limitação urbanística, este terreno poderia se tornar um fantástico hospital, por exemplo. Como há, seguramente deve se tornar um condomínio de grande sucesso", comenta Claudio André de Castro, diretor da Sergio Castro Imóveis.

De acordo com o diretor de Gestão Corporativa de Furnas, Pedro Brito, a empresa programou desmobilizar ativos de pouco uso e sem relação com as suas atividades principais para gerar caixa e investimentos estratégicos. “A intenção é usar os recursos obtidos com a alienação em projetos de geração, transmissão e sustentabilidade, que são prioridades”, diz Brito. Esta é a primeira venda direta de imóveis feita por Furnas. Em julho, a companhia realizou na B3 (bolsa de valores oficial do Brasil) o leilão para alienação de parte de seu antigo Edifício Sede, um lote com cerca de 9,7 mil metros quadrados, também em Botafogo, arrematado pela Cyrela por R$ 75,4 milhões.