Produtos que protegem a madeira são formas de prevenir a infestação dos cupins - Freepik

Publicado 31/10/2022 19:48 | Atualizado 31/10/2022 19:49

Para quem tem móveis de madeira em casa, vale ficar atento à época de revoada de cupins que se estende até o final do verão. Isso porque prevenir a entrada desses insetos e identificar infestações são atitudes que podem evitar muita dor de cabeça e gasto desnecessário.



De acordo com a especialista em madeiras Kelly Lima, consultora da Montana Química, observar é a melhor maneira de detectar a presença de cupins no lar, mas, quando essa detecção é feita, a colônia geralmente já está instalada. Por isso, o ideal mesmo é tentar prevenir. "Uma das formas de evitar a entrada desses insetos em casa é prestar atenção àqueles bichinhos voadores ao redor da luz, os chamados siriris ou aleluias, que nada mais são do que cupins na época de acasalamento", explica Kelly.



Segundo ela, para impedir que esses insetos entrem em casa, uma dica é utilizar telas de proteção em portas e janelas, mas só isso não basta. "O mais apropriado é realizar a aplicação de cupinicida na versão líquida, que pode ser usado como preventivo desde que a madeira esteja crua. Há várias opções desses produtos no varejo", diz a especialista.



Kelly complementa que o ataque de cupins é silencioso e os estragos na madeira são internos. Ela diz, porém, que as fezes dos insetos são mais fáceis de serem detectadas. "As fezes do cupim são semelhantes a grãos de areia, pequenas bolinhas secas e duras. Já as brocas deixam resíduos mais finos, como se fossem talco. Ou seja, quando os resíduos são mais parecidos a um pó, pode estar havendo infestação de brocas", afirma a consultora.

Diferença entre cupim e formiga

Kelly ressalta que há outros tipos de cupins, os de solo, que também podem atacar madeiras de casa. "Esse tipo de cupim deixa 'túneis' de terra como uma forma de proteção, já que eles são extremamente sensíveis à luz, e como caminho de ida e volta para a colônia, que pode estar mais distante," observa a especialista. Outras vezes eles também podem ser confundidos com formigas. "Ao olhar rapidamente para ambos, são parecidos, mas as formigas têm o corpo mais alongado, acinturado e pares de asas de tamanhos diferentes. Os cupins têm corpos mais retos, moles e pares de asas simétricas. Já as brocas parecem pequenos besouros de tonalidade marrom escura”, alerta Kelly.



A especialista dá mais uma orientação: ao comprar uma madeira, é importante observar se tem furos, pois pode ser um indício de infestação de brocas. "Antes da instalação de batentes, portas, forros e janelas, procure fazer a aplicação de um cupinicida em todos os lados da madeira e nas áreas de cortes e furos, desse modo, evitam-se os chamados pontos cegos", recomenda Kelly.