Construtora adotou a cor rosa em seus estandes e canteiros de obras e está recolhendo lenços e perucas para ajudar as mulheres na luta contra o câncer de mama - Divulgação

Publicado 26/10/2022 20:43

O mercado imobiliário está sempre engajado em causas importantes. A coluna já apresentou aqui várias delas e hoje vamos trazer mais uma que merece ser compartilhada. A Gafisa se uniu ao Instituto Quimioterapia & Beleza em sua campanha de arrecadação de lenços e perucas para o Outubro Rosa e está recebendo doações dos colaboradores. Segundo a empresa, é uma forma de apoiar as mulheres que enfrentam essa jornada. O objetivo do instituto é levantar a autoestima das mulheres com câncer e ajudá-las a passar por este momento tão desafiador com mais leveza e confiança.

Curso para porteiros

Para quem busca uma oportunidade e até mesmo se qualificar, o Secovi Rio (Sindicato da Habitação), por meio da Universidade Corporativa (UniSecovi Rio), está com inscrições abertas para mais um curso de Qualidade nos Serviços de Portaria, que será ministrado presencialmente nos dias 7 a 10 de novembro, na sede do sindicato, Centro. Esta é a última turma do ano.



As aulas abordarão as atribuições e as responsabilidades no exercício da função do profissional, e também táticas de comunicação eficaz, inteligência emocional e aprimoramento do trabalho em equipe. A iniciativa é direcionada a porteiros, zeladores, equipe de manutenção e limpeza de condomínios e demais interessados na área. O valor é de R$ 355,60 para contribuintes do sindicato e de R$ 508 para os demais interessados. Também é possível parcelar em até cinco vezes sem juros no cartão de crédito.