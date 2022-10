A orquestra Harmônicos de Conservatória, formada por crianças e adolescentes carentes, encantou os corretores de imóveis na convenção do novo Glória, no Teatro Riachuelo, no Centro - Divulgação

Publicado 20/10/2022 16:23

As convenções imobiliárias parecem verdadeiros espetáculos e ocupam teatros, hotéis e cinemas. A orquestra com crianças e adolescentes carentes Harmônicos de Conservatória e a colunista do jornal O Dia e também apresentadora da Band, Gardênia Cavalcanti, estão entre as atrações destes eventos voltados para divulgar os lançamentos imobiliários para os corretores de imóveis. Detalhe, todos com casa cheia. “A convenção virou uma realidade de mercado. Até as imobiliárias que só vendem unidades usadas também estão promovendo esse encontro. No caso dos lançamentos, o evento funciona como um treinamento para o corretor porque o segmento é muito dinâmico e os profissionais têm que se ‘apaixonar’ pelo produto e, por isso, esses espetáculos são uma ferramenta importante de trabalho para o sucesso do negócio. A construtora tem que valorizar o profissional e a convenção mostra que ele tem prestígio. Na nossa empresa, costumamos realizar um coquetel mensal para reciclar os profissionais para a corretagem em geral, ou seja, novos, usados, na planta, em construção etc.”, comenta Claudio André de Castro, diretor da Sergio Castro Imóveis.

Evento na Barra

Equipe da Carvalho Hosken e a colunista do Dia Gardênia Cavalcanti em convenção no Hilton Barra Divulgação

Para se ter ideia, o hotel Hilton Barra foi palco na última terça-feira de um talk com a Gardênia que motivou os mais de 1.500 corretores de imóveis que foram conhecer em primeira mão o lançamento do residencial Elos, em Ilha Pura, bairro planejado da Carvalho Hosken na Barra da Tijuca. O encontro aconteceu em três sessões ao longo do dia.



Já ontem, a Harmônicos de Conservatória, orquestra formada por crianças e adolescentes carentes do projeto social da cantora e empresária Juliana Maia, se apresentou no Teatro Riachuelo, no Centro do Rio, para os corretores que ficaram emocionados com a apresentação. Os mais de 1 mil profissionais foram ao teatro para conhecer os detalhes de como será o retrofit do icônico hotel Glória que está sendo transformado em um residencial pelo Opportunity Imobiliário e pela SIG Engenharia.

Região Serrana

Convenção em Petrópolis reuniu 130 corretores para apresentar condomínio com apenas 12 casas de luxo Divulgação

E os eventos para corretores não param. Hoje de manhã em Petrópolis, na Região Serrana, os mais de 100 profissionais foram conhecer o condomínio Summit Valparaíso com apenas 12 casas de alto padrão da LGCON Empreendimentos. Após o evento, eles visitaram a casa decorada. O residencial já está mais de 40% vendido antes do lançamento e a previsão de entrega é para outubro de 2023.