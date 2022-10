Até o final do ano serão 1 mil árvores plantadas que vão neutralizar o dobro de CO2 emitido pelo ciclo de vida do rejunte - Freepik

Até o final do ano serão 1 mil árvores plantadas que vão neutralizar o dobro de CO2 emitido pelo ciclo de vida do rejunteFreepik

Publicado 18/10/2022 19:21

A construção civil está cada vez mais focada na preservação do meio ambiente. São várias ações para compensar a emissão de gás carbônico (CO2) em suas atividades na cadeia produtiva. A Quartzolit, empresa do grupo Saint-Gobain, por exemplo, acaba de lançar a campanha “Verde Refloresta", que contou com os colaboradores da empresa na área de uma de suas unidades fabris, em Bofete, São Paulo, para fazer o plantio das árvores, utilizando a própria mata nativa da região. Até o final do ano serão 1 mil árvores plantadas, que vão neutralizar o dobro de CO2 emitido pelo ciclo de vida do produto. “A sustentabilidade é uma de nossas prioridades. A meta é reduzir em 20% a emissão CO2 até 2025”, explica Marcelo Cintra, gerente de Produtos Varejo da Saint-Gobain.

Construção em container

Pesquisa realizada pela Container Box, empresa de arquitetura sustentável que reaproveita estruturas de containeres marítimos, conclui que essa técnica construtiva emite 90% menos gases de efeito estufa (GEE) se comparado a uma construção de alvenaria tradicional.



A conclusão surgiu após estudo encomendado pela empresa, que utiliza técnicas mistas para desenvolver seus projetos, para avaliar o impacto da construção do Laboratório de Diagnóstico PCR, instalado em São Paulo, no Instituto Butantan, e que é o primeiro laboratório Carbono Zero da América Latina. Utilizando a arquitetura em container, a edificação teve um resultado inédito se comparado a uma obra de alvenaria tradicional, totalizando uma emissão de 222,09 t/CO2 e associadas à pegada de carbono referente ao processo construtivo. Segundo comparativo feito pela empresa, o mesmo projeto em alvenaria poderia ter uma pegada de mais de 2,200 t/CO2e.

Obra mais rápida

Mais do que o baixo impacto ao meio ambiente, a arquitetura em container também proporciona uma obra mais rápida. O laboratório demorou apenas quatro meses e meio para ser finalizado e entregue. “Estimo que, em termos gerais, uma obra em alvenaria nas mesmas proporções demore ao menos o dobro do tempo para ser construída. No caso do laboratório foi ainda menos, acredito que tenhamos feito em um terço do tempo”, avalia Danilo Corbas, arquiteto e cofundador da Container Box.