Evento terá palestras sobre energia limpa, gestão de pessoas, locação por temporada em condomínios e metaverso - Divulgação

Evento terá palestras sobre energia limpa, gestão de pessoas, locação por temporada em condomínios e metaversoDivulgação

Publicado 11/10/2022 15:28

Oficinas do Senac-RJ de primeiros socorros e jardinagem, palestras com especialistas e informações sobre adoção responsável de pets serão as atrações da Feira de Condomínios & Encontro de Síndicos 2022, promovida pelo Secovi Rio (Sindicato da Habitação) e pela Abadi (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis). O evento será nos dias 27 e 28 de outubro, no Hotel Prodigy Santos Dumont, no Centro. A entrada é franca, com ingresso solidário de 1kg de alimento não perecível.



Com o tema “Gestão Eficiente”, o encontro apresentará novidades para transformar os condomínios em espaços seguros e agradáveis para moradores e visitantes, com o foco na redução de custos, na melhoria da comunicação, nas ações voltadas para o meio ambiente e na atualização tecnológica. Entre os temas das palestras estão energia limpa, gestão de pessoas, locação por temporada em condomínios, assembleias eletrônicas e até uma palestra que abordará como será a vida do síndico no mundo virtual do metaverso.



“Os avanços tecnológicos e as demais mudanças na sociedade exigem uma nova postura dos síndicos, especialmente na forma de lidar com as questões da administração condominial”, explica Pedro Wähmann, presidente do Secovi Rio.



Rafael Thomé, presidente da Abadi, complementa que a feira, realizada há 25 anos, tem o propósito de informar, esclarecer e contribuir para o dia a dia da atividade condominial. “Acreditamos que o evento é uma oportunidade para troca de experiências e disseminação de conhecimento valioso para a atividade de administração condominial”, diz Thomé. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo feiradecondominioseencontrodesindicos.secovirio.com.br/inscrições.

Projeto Entre Pegadas

A novidade deste ano será a participação do Projeto Entre Pegadas (PEP), que ganhou um espaço para divulgar o trabalho do grupo em prol da causa animal. O projeto levará, além de um mascote, informações de conscientização sobre adoção responsável e castração, entre outros pontos. O PEP terá uma lojinha solidária com a venda de produtos para pets e renda 100% revertida para os animais amparados pela iniciativa.