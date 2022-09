Projeto, que traz o quintal para dentro de casa, tem teto imitando céu estrelado, parede de escalada e piscina de bolinha - Freepik

Projeto, que traz o quintal para dentro de casa, tem teto imitando céu estrelado, parede de escalada e piscina de bolinhaFreepik

Publicado 30/09/2022 14:16

Ter uma casa na árvore é o sonho de muita criança. Agora, imagina ter uma dentro do lar com piscina de bolinhas e cantinho da leitura? É com esta proposta que o escritório Bivolt Interiores criou para a Mostra Morar Mais o projeto 'Brinquedoteca Ao Vivo e A Cores', todo inspirado no tema, mostrando que é possível realizar este sonho.

"Trouxemos o quintal para dentro de casa: de um teto imitando um céu estrelado a plantas por toda parte e parede de escalada, o ambiente é perfeito para promover a interatividade e ajudar no desenvolvimento da criançada, como a psicomotricidade", explica o designer Marcus Trajano.

A designer Lorena Lopes complementa que o ambiente traz também cores e texturas diversas para explorar os sentidos dos pequenos e dos adultos. "A nossa proposta foi criar um ambiente que fizesse com que as crianças deixassem de lado celulares, tablets e outros aparelhos e mergulhassem nesse mundo lúdico de brincadeiras e leituras", diz Lorena.

O espaço conta, além da parte da brinquedoteca, com cozinha e banheiro, dando a ideia de que os ambientes interligados ajudam, também, na independência da criança, encorajando os pequenos a criarem autonomia e confiança com pequenas tarefas de acordo com a idade. Para quem ficou curioso, a mostra acontece até o dia 9 de outubro na Avenida Niemeyer, 550, casa 10, São Conrado.