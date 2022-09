Prêmio vai reconhecer e divulgar soluções relacionadas à tecnologia e gestão da produção e à sustentabilidade dos empreendimentos - Freepik

Publicado 27/09/2022 16:57

Conhece alguém que tem um belo trabalho ligado à sustentabilidade na Construção Civil? Pois então compartilha essa iniciativa. Estão abertas até o dia 20 de outubro as inscrições para o Prêmio CBIC de Inovação e Sustentabilidade, da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) por meio da sua Comissão de Materiais, Tecnologia, Qualidade e Produtividade (COMAT).



O objetivo é contribuir para a modernização do setor, reconhecendo e divulgando soluções relacionadas à tecnologia e gestão da produção e à sustentabilidade dos empreendimentos da construção civil. O prêmio é voltado para profissionais de empresas públicas e privadas, autônomos, startups, pesquisadores, professores e estudantes de graduação e de pós-graduação de todo o país. Companhias e instituições estrangeiras que desenvolvam trabalhos que contribuam para a inovação deste mercado no Brasil também podem participar. As inscrições podem ser feitas em cbic.org.br/premioinovacaoesustentabilidade/inscricoes/.

Cargas tributárias nos condomínios

Para quem tem dúvidas sobre as questões tributárias que envolvem a rotina de um condomínio, a Abadi (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis) vai promover um curso telepresencial sobre o tema de 11 a 20 de outubro, das 18h30 às 21h30. Entre os assuntos estão noções básicas do Direito Tributário, natureza jurídica do prédio e desdobramentos, tipos de empresas prestadoras de serviços, imposto de renda retido na fonte e prazo de guarda de documentação. Valores: associados (R$ 560), ex-alunos (R$ 630) e demais profissionais (R$ 704). Inscrições em nufei@abadi.com.br.