Maquete do novo Glória é fiel ao projeto histórico e levou 90 dias para ficar prontaDivulgação

Publicado 26/09/2022 14:13 | Atualizado 26/09/2022 14:36

Criatividade e experiência são duas palavras em alta no mercado imobiliário. Juntas elas transformam tradicionais ações em encantamento, surpreendendo o interessado que deseja comprar um imóvel para morar ou investir. Um exemplo é a maquete do novo Glória, retrofit do icônico hotel na Zona Sul do Rio que está sendo transformado em um residencial pelo Opportunity Imobiliário e pela SIG Engenharia.



A réplica desafiadora é fiel ao projeto histórico. Com aproximados 14 metros quadrados, a reprodução feita pela Andrade Maquete teve como grande desafio a união entre a torre história e o novo empreendimento. Entre os destaques estão detalhes da logomarca, dos postes, do paisagismo e das réplicas dos mobiliários que recriam ambientes internos e externos bem próximos da realidade. Foram 90 dias de produção em São Paulo e seis dias de montagem no Rio de Janeiro. A maquete também conta com um sistema que permite a elevação da mesma, facilitando a visualização interna da torre histórica.

Minimercado e ferramentas compartilhadas

Estande de residencial no Recreio tem minimercado, bike e ferramentas compartilhadas Divulgação

Já a Novolar, do Grupo Patrimar, criou um estande de vendas com algumas conveniências que estarão no Novolar Reserva Pontal, lançamento no Recreio dos Bandeirantes. Minimercado, bike e ferramentas compartilhadas, além de placa fotovoltaica são alguns itens disponíveis. O empreendimento terá 280 unidades.

Vista para o mar

Apartamento decorado com vista da Praia da Boa Viagem, em Niterói, reproduz a vista do oitavo andar do residencial Divulgação

Em Niterói, o estande de vendas do Lazuli se destaca pela vista da Praia da Boa Viagem, já que o espaço foi construído na altura do que será o oitavo andar do prédio. Além disso, todo o empreendimento está mapeado em 3D e o cliente consegue ter uma visão de localização das unidades e visitar todos os andares. O estande oferece ainda acesso ao Grab and Go (versão reduzida de uma delicatessen onde é possível comprar produtos para fazer um lanche e pagar direto pelo celular). A iniciativa estará também no residencial. O empreendimento de alto luxo é uma parceria da União Realizações e da Mônaco Incorporações.