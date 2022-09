Tapume de obra na Praia do Pepê oferece kits higiênicos para recolher e depositar as necessidades dos pets - Divulgação

Publicado 16/09/2022 13:40

Os tapumes de obras não são mais os mesmos. Eles estão ganhando novas utilidades ou ainda são desenvolvidos com materiais recicláveis, o que ajuda a proteger o meio ambiente. Um exemplo pode ser visto na obra do Praia Residencial Mar, da Itten Incorporadora na Praia do Pepê, Barra da Tijuca. A empresa criou um tapume especial em que são oferecidos kits higiênicos para recolher e depositar as necessidades dos bichinhos. “Estamos sempre engajados para proporcionar ainda mais qualidade de vida nos bairros onde investimos. Não é apenas construir e sim pensar no entorno. É também uma forma de estar mais próximo e interagir com a vizinhança”, diz Eduardo Cruz, diretor da construtora.



Já em Niterói, um ecotapume modular do empreendimento Flua, da Tegra Incorporadora, conta com 3.974 blocos de material reciclado e será reaproveitado após o fim da construção. A iniciativa dispensa o uso de placas metálicas e de madeira, tradicionalmente adotados nas construções. A estrutura foi fabricada a partir do reaproveitamento de aproximadamente duas toneladas de detritos plásticos. "Em parceria com fornecedores, criamos uma solução modular que funciona como um grande Lego, permitindo uma rápida montagem, um baixo impacto ambiental e um alto potencial de reutilização", conta Angel Ibañez, diretor de suprimentos e ESG da empresa.

Carros antigos e o mercado imobiliário

O setor vem desenvolvendo ações de experiências que não envolvem somente a compra do imóvel. A Patrimar, por exemplo, vai promover neste sábado, dia 17, o evento “Carros & Burguers”, com automóveis de modelos clássicos como um Dodge 1976, no Lounge de Vendas da empresa na Barra da Tijuca. A ação será aberta ao público e terá início às 12h.