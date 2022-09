Iniciativa vai premiar os melhores trabalhos sobre o desenvolvimento do Rio - Fernando Maia | Riotur

Publicado 15/09/2022 11:20

A coluna abre espaço hoje para uma iniciativa que vai premiar os melhores trabalhos sobre o desenvolvimento do Rio. Trata-se da 3ª Edição do Prêmio IPP Maurício de Almeida Abreu. O concurso lançado pela Prefeitura do Rio faz parte das comemorações do Bicentenário da Independência e irá distribuir prêmios que vão de R$ 6 mil a R$ 18 mil. Além disso, será concedida menção honrosa ao melhor trabalho que aborde o tema do Bicentenário. O anúncio dos vencedores acontecerá em dezembro.Serão escolhidas as duas melhores teses de doutorado e as duas melhores dissertações de mestrado que promovam uma reflexão sobre o desenvolvimento da cidade do Rio e a Região Metropolitana. De acordo com a prefeitura, valem trabalhos que abordem aspectos sociais, urbanos, econômicos, políticos, culturais, ambientais, históricos e de patrimônio histórico do município.Só poderão ser apresentados trabalhos em português, defendidos no período de janeiro de 2019 a 31 de julho de 2022. Cada participante poderá apresentar apenas um trabalho dentro do tema do concurso. Para quem ficou interessado, o edital está em https://mauricioabreu-ipp-pcrj.hub.arcgis.com/