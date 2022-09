Palestras, oficinas, apresentação cultural e show de jazz estarão na programação dos 80 anos do Secovi Rio - Freepik

Publicado 06/09/2022 14:36

Para comemorar os seus 80 anos, o Secovi Rio (Sindicato da Habitação) vai promover no dia 26 de setembro (segunda-feira) um dia de programação gratuita, na sede do sindicato, no Centro. Em parceria com o Sesc RJ, a iniciativa terá palestras para condomínios e empresas, oficinas de quadro vivo e jardim suspenso, além de espaços de reflexologia, massoterapia e shiatsu, apresentações culturais e show de jazz.



O Secovi Rio fica na Avenida Almirante Barroso, 52, 9º andar. Para participar das oficinas e espaços de saúde e relaxamento, é preciso agendar pelo (21) 2272-8000.

Curso sobre a nova Lei dos Cartórios

Os efeitos práticos da Lei 14.382/2022 (Nova Lei dos Cartórios) na atividade da incorporação imobiliária e dos atos registrais imobiliários. Se você tem dúvidas sobre este assunto, a CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) realizará um curso online com o tema a partir do dia 20 de setembro (terça-feira), das 19h30 às 21h30. As vagas são limitadas e podem ser feitas em cbic.org.br/cursos/lei-dos-cartorios. O valor é de R$ 997.