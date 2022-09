O FGTS pode ser usado para amortização ou abatimento do saldo devedor e para o pagamento de parte ou do valor total da entrada do imóvel - Freepik

O FGTS pode ser usado para amortização ou abatimento do saldo devedor e para o pagamento de parte ou do valor total da entrada do imóvelFreepik

Publicado 05/09/2022 18:30

O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) é um grande aliado na compra do imóvel. Ele pode ser usado para amortização ou abatimento do saldo devedor e para o pagamento de parte ou do valor total da entrada. No entanto, muita gente desconhece essa possibilidade ou utiliza outros meios para a aquisição. Segundo pesquisa da Credihome by Loft, apenas 14,5% das negociações realizadas via plataforma utilizaram o dinheiro do FGTS no primeiro semestre deste ano.



De acordo com Bruno Gama, CEO da empresa, os dados mostram dois possíveis cenários: o primeiro é que a maior parcela dos clientes que optaram por adquirir um imóvel, por meio das plataformas, são membros das classes A e B; ou, no segundo, são pessoas que buscam não usar essa reserva agora para terem à disposição no futuro.



"O fato de não utilizarem o FGTS mostra que estes clientes são pessoas com um poder aquisitivo maior e que contam com um planejamento financeiro muito bem estruturado. Isto é, querem manter a reserva para futuramente resolver outras pendências ou até mesmo usar o recurso durante a aposentadoria", analisa Gama.

Mercado imobiliário digital cresce 48,4%

O levantamento também mostrou que o mercado imobiliário digital vem ganhando cada vez mais corpo. Isso porque o volume total de negociações de financiamento habitacional da Credihome by Loft, no primeiro semestre deste ano, cresceu 48,4% frente ao mesmo período de 2021. "Isso reforça que as constantes evoluções tecnológicas e inovações apresentadas no setor fazem com que um número crescente de clientes fique mais seguro em realizar este tipo de operação de forma online", avalia Gama.