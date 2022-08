Varanda gourmet tem decoração descontraída, além de pendentes em vários tamanhos e alturas - Divulgação

Varanda gourmet tem decoração descontraída, além de pendentes em vários tamanhos e alturasDivulgação

Publicado 25/08/2022 16:34

A sala de jantar é um dos locais mais utilizados da casa. Por isso, apostar em uma boa iluminação é a dica para deixar o cômodo mais bonito e aconchegante. De acordo com o arquiteto Bruno Moraes, quem tem este espaço integrado com outros ambientes, o ideal é que eles tenham várias possibilidades de cenários de iluminação, dependendo do evento. “Caso você queira realizar um jantar à luz de velas, ou apenas uma sessão de filmes, uma iluminação mais cênica com um jogo de luz e sombra, pode cair muito bem. Agora, para fazer um encontro de família, ou uma festa de aniversário, o indicado é que esses ambientes apresentem uma luz mais difusa e que abrace todo o recinto. Portanto, é muito bom contar com as tecnologias em iluminação e automação, que contribuem para a criação de cenas diferentes", afirma Bruno.

Para receber a família e os amigos em grande estilo, confira outras dicas, desta vez da Yamamura:

- Crie uma variação entre as peças embutidas e as sobrepostas. No caso das luminárias embutidas, os plafons que têm iluminação de foco são as apostas para a luz geral de circulação do local. Já para as luminárias sobrepostas, a sugestão é pelo uso de pendentes ou lustres acima da mesa;

- No caso do lustre - que costuma ser maior e mais imponente - geralmente é incluída apenas uma peça de destaque na sala de jantar. Já no caso dos pendentes, que na maioria das vezes são menores e mais versáteis, é permitido arriscar mais. Sendo assim, é possível criar diferentes composições, ao alternar modelos e suas respectivas alturas, para trazer uma atmosfera mais descontraída;

- Verifique a proporção recomendada em relação à mesa de jantar. É importante entender que, quanto menor o modelo, mais peças serão necessárias para preencher e iluminar toda a área da mesa. No entanto, se a pessoa prefere um único item central, o ideal é procurar por um artigo que não ultrapasse as dimensões/proporções da mesa. Com relação à altura, é recomendado que a base da peça fique de 70cm a 90cm de distância da mesa. Na dúvida, sempre procure a indicação de um especialista em iluminação;

- Tanto para a sala de jantar quanto para as demais áreas sociais em que os convidados serão recebidos, como salas de estar, varandas e terraços, a temperatura de cor recomendada é o branco quente (2.700K a 3.000K) para trazer a sensação de bem-estar a todos;

- Nas varandas e nos terraços gourmet, vale apostar em pendentes decorativos em cima das mesas ou cordões de luzes decorativos. Especificamente para bancadas de churrasco ou de preparação dos alimentos, a luz de temperatura branca neutra pode ser uma boa pedida (4.000K) para auxiliar nas atividades. Arandelas e plafons também são bem-vindos nesses locais;

- Para espaços cobertos há mais opções de peças, pois não necessitam de um grau tão elevado de proteção. Já os locais a céu aberto estão sujeitos à ação de intempéries, exigindo cuidados. O recomendado é buscar por produtos com Índice de Proteção IP65 (resistente à poeira e respingos d'água), IP66 (suporta jatos d'água) ou IP67 (resiste à imersão temporária de uma luminária);

- Nas varandas cobertas, quando as luminárias se encontram muito próximas de áreas suscetíveis às ações de chuva e sol, também convém procurar por produtos de iluminação com o grau mínimo IP65.