Mostra de decoração em São Conrado apresenta tendências sem pesar tanto no bolso - Divulgação

Mostra de decoração em São Conrado apresenta tendências sem pesar tanto no bolsoDivulgação

Publicado 23/08/2022 19:27

A BB Seguros marca presença na edição do Rio de Janeiro da Morar Mais por Menos 2022 que terá 57 ambientes assinados por 73 profissionais, entre arquitetos, designers de interiores e paisagistas. Há muitas novidades para deixar a casa aconchegante e estilosa sem pesar tanto no bolso. Outro destaque da mostra é a neuroarquitetura - ciência que estuda os impactos do ambiente nas pessoas. O evento acontecerá de 26 de agosto a 9 de outubro, na Avenida Niemeyer, 550, casa 10, em São Conrado.

“Para nós é importante marcarmos presença em um evento focado no melhor que uma moradia pode oferecer, custando menos. É um lema que vai ao encontro do que temos como premissa nos nossos seguros, sobretudo no residencial, que tem total aderência ao perfil do público do evento”, diz Fabio Mourão, superintendente de Planejamento Comercial e Marketing da Brasilseg, uma empresa BB Seguros.

A Morar Mais por Menos - o chique que cabe no bolso - foi criada no Rio de Janeiro em 2004 por Lígia Schuback e Sabrina Schuback. O evento é itinerante e realizado anualmente em diversas cidades do país.