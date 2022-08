Quarto temático de uma marca de pizza poderá ser alugado até o dia 29 de setembro - Divugação

Publicado 12/08/2022 17:30 | Atualizado 12/08/2022 17:32

Na hora de alugar ou comprar um imóvel, além da pesquisa e da organização financeira, os interessados não abrem mão de visitar o local para conferir se a unidade é realmente a desejada. Atento a isso, o mercado imobiliário tem desenvolvido ações que permitem à pessoa ter mais do que a simples visão de um imóvel desocupado. É o que o setor vem chamando de “experiências”. Um exemplo é o Quarto Hut, espaço temático da Pizza Hut, que está disponível ao público para locação a R$ 389 por noite. O ambiente fica na Housi Bela Cintra, em São Paulo, e poderá ser reservado até o dia 29 de setembro diretamente pelo site da Housi.



O quarto de 26 metros quadrados tem sala, banheiro e cozinha, além de decoração “instagramável”, que traz a identidade visual da marca de pizza. Para completar a vivência, os hóspedes terão algumas surpresas como cupom de desconto, válido para até quatro dias de hospedagem.

Arquitetura e arte na Barra

No Rio de Janeiro, a Carvalho Hosken vai promover neste sábado mais um evento de experiência na Ilha Pura, bairro planejado na Barra da Tijuca. Arquitetura e arte estarão mais uma vez juntas, pois a Artur Fidalgo Galeria, dedicada à arte contemporânea, participará com obras de seis artistas que misturam diferentes cores, formas e técnicas. “Os clientes poderão adquirir as obras no dia do evento e também conhecer com detalhes o Edifício Champagne”, conta Yone Beraldo, gerente de Marketing da empresa.