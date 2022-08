O pagamento no cartão de crédito possibilita que os inquilinos aproveitem os benefícios da modalidade, que variam de acordo com cada banco, como cashback e programas de milhas - Freepik

Publicado 08/08/2022 17:54

Mais uma empresa adota o pagamento do aluguel via cartão de crédito. O QuintoAndar, plataforma digital de moradia, disponibiliza a modalidade para todo país com cobrança automática mensal no cartão que o inquilino cadastrar na plataforma. A opção é uma comodidade maior para os interessados que preferem centralizar as despesas na data de vencimento da fatura, além de ser uma alternativa ao boleto, evitando pagamento de juros e multa em caso de atraso.



Segundo a empresa, além da facilidade, a nova opção possibilita que os inquilinos aproveitem os benefícios do cartão de crédito, que variam de acordo com cada banco, como cashback e programas de milhas. O modelo envolve uma taxa mensal de 3% sobre o valor do aluguel e, por conta do lançamento, esse valor será reduzido em 50% por dois meses (a 1,5%) para quem aderir durante o mês de agosto.



“Esta é mais uma facilidade para atender a preferência de nossos clientes, considerando que o cartão de crédito é o mais utilizado pelos brasileiros para transações online, segundo o SPC Brasil”, diz Caio Oliveira, diretor de Produto para Locação do QuintoAndar.



Já a Housi foi a pioneira em oferecer o aluguel por assinatura. Todo o processo é feito de forma digital e o morador tem tudo em uma única assinatura: aluguel, mobília, água, luz, internet, Netflix e ainda pode contar com uma ferramenta que reúne vários aplicativos em um só lugar.

Opções ao fiador

A tradicional garantia do fiador nos contratos de locação vem dando espaço para opções como o seguro-fiança, título de capitalização e até mesmo o conhecido depósito caução. No QuintoAndar e na Housi, por exemplo, a figura do fiador não é exigida. Já na Administradora Renascença é oferecida a Fiança Facilitada em que o inquilino contrata uma garantia jurídica que pode ser parcelada em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito ou pelo aplicativo PicPay. A empresa foi a primeira no Brasil a oferecer a vantagem de garantia do recebimento do aluguel para o proprietário mesmo que o inquilino nunca pague.