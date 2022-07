O Rio de Janeiro é o terceiro estado do Sudeste a abrigar mais unidades subsidiadas pelo Casa Verde e Amarela - Freepik

Publicado 28/07/2022 17:35

Programa criado para facilitar o acesso das famílias à casa própria, o Casa Verde e Amarela (CVA) subsidiou a aquisição de 74.834 imóveis no Rio de Janeiro, entre o início de 2019 e o final de junho de 2022. No recorte nacional, o CVA foi responsável pelo financiamento de 1.411.768 moradias no mesmo período. Os dados do Ministério do Desenvolvimento Regional indicam ainda que a Região Sudeste ocupa a primeira colocação no ranking nacional do programa.



Somando os quatro estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, o total chega a 658.916 concessões de créditos nestes três anos. Ainda de acordo com o levantamento, São Paulo concentra a maior parte dos financiamentos de todo o país. O estado é o mais numeroso em empréstimos habitacionais com a utilização de recursos do programa. Ao todo, são 418.348 moradias adquiridas.



Já o Rio de Janeiro é o terceiro estado a abrigar mais unidades subsidiadas pelo CVA. Espírito Santo ocupa a última posição do Sudeste, onde 11.690 imóveis foram adquiridos com base nos créditos do programa. Vale lembrar que o financiamento para as regiões urbanas é voltado para três perfis de renda: Urbano 1 – até R$ 2.400 mil; Urbano 2 - renda de R$ 2.400,1 a R$ 4.400 mil; e Urbano 3 - renda entre R$ 4.400,01 e R$ 8 mil.



O cálculo dos juros leva em consideração a faixa de renda do beneficiário e a localização do imóvel. Por exemplo: pessoas das regiões Norte e Nordeste que sejam cotistas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) contam com taxa de juros de 4,25%. Para as demais regiões, a taxa é de 4,5%. O subsídio (desconto) pode chegar a R$ 47.500, dependendo da renda e o valor do imóvel não pode ultrapassar R$ 264 mil. Já o prazo de pagamento poderá passar de 30 para 35 anos (aguardando sanção do presidente Jair Bolsonaro).

Mais de 1 bilhão até dezembro

Reforçando o levantamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, a C.A.C Engenharia pretende lançar até dezembro R$ 1 bilhão em Valor Geral de Vendas (VGV), sendo boa parte pelo programa. As unidades serão construídas no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Segundo Cristiano Coluccini, CEO da empresa, no que diz respeito à arquitetura, a varanda, espaço que ganhou ainda mais evidência na pandemia, estará em todos os projetos, assim como o lazer com espaços focados para o corpo e a mente como os de crossfit e zen, além de Pet Place, salão de festas, bicicletário, churrasqueiras, piscinas e quadra.