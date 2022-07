Empreendimentos de alto padrão estão sendo construídos nas praias do Nordeste e geram mais de 700 empregos diretos e indiretos - Divulgação

22/07/2022

O mercado imobiliário continua atraindo investidores como artistas e jogadores de futebol. A DUE Incorporadora, por exemplo, tem um time formado pelo ator Rafael Zulu, o ex-jogador de futebol Adaílton, o jogador Fernandinho (Manchester City) e o empresário Abílio Costa. A empresa é focada em empreendimentos de alto padrão nas praias do litoral de Pernambuco e com expansão a mais estados do Nordeste, como Alagoas. Atualmente, são cinco condomínios em construção com entrega prevista entre julho e setembro de 2025. Foram geradas 760 vagas de empregos diretas e indiretas.



Em 2021, a incorporadora alcançou um VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 1,2 bilhão. Neste ano, decidiu expandir seu campo de atuação e levou o conceito para a Praia de Carneiros, em Tamandaré (PE), eleita uma das mais bonitas do Brasil. As unidades podem ser financiadas pela Caixa em até 30 anos e o percentual de empréstimo pode chegar a 90% do valor do imóvel.

O lar para o brasileiro

Levantamento do Imovelweb com 3.200 usuários da Argentina, México, Brasil, Peru, Equador e Panamá aponta como as pessoas se relacionam com seus lares após mais de dois anos de pandemia. Como resultado, foi revelado que 87% dos pesquisados estão interessados em se mudar para um novo imóvel. Por outro lado, os 13% restantes consideram válida a opção de renovar a sua casa. As novas necessidades desencadearam renovações para dividir, unir e ampliar espaços e, neste momento, o impacto da transformação do trabalho foi um dos principais fatores.



No Brasil, o vínculo com o lar revela que 52% dos proprietários, principalmente aqueles que querem se mudar, buscam prioridade para que esta nova moradia tenha um jardim, uma exigência que vem crescendo desde o início da pandemia e continua sendo uma tendência essencial na nova era do trabalho híbrido. Já 38% são inquilinos que não têm casa própria e querem ou precisam se mudar. Nesses casos, 29% dos pesquisados consideram o preço do aluguel a maior dificuldade.



Outras questões que impedem a aquisição do imóvel são a situação econômica em geral e a falta de oferta de locação na região de interesse. O estudo aponta ainda que 36% dos brasileiros procuram imóveis usados na hora de escolher uma nova casa, o que tem a ver com o preço desse tipo de unidade e com a possibilidade de encontrar oportunidades atraentes com as reformas. Seja qual for o objetivo da transformação, ela traz valor ao imóvel e uma nova sensação de conforto, além de atender a várias necessidades, entre elas o trabalho remoto.