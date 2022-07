Aparador acomoda bandeja com utensílios de bar. A luminária de piso confere aconchego e, quando acesa, ajuda a enxergar e a manusear objetos menores - Freepik

Aparador acomoda bandeja com utensílios de bar. A luminária de piso confere aconchego e, quando acesa, ajuda a enxergar e a manusear objetos menoresFreepik

Publicado 18/07/2022 17:18

Para quem deseja ter um bar em casa, mas falta espaço para montar aquele cantinho charmoso do drink, o aparador pode ser uma opção. Segundo a produtora fotográfica Cláudia Pixu, especializada em decoração de interiores, com as dicas certas é possível dar a este móvel uma nova função sem deixar de lado a beleza e a funcionalidade. Confira:

1 – Mantenha o bar longe de janelas

O ideal é que o bar esteja em um local de convívio social, como a sala de estar ou jantar, mas você também pode optar por colocar o móvel na cozinha ou outro cantinho. Segundo a especialista, o importante é não ficar muito perto de uma janela, pois algumas bebidas estragam em contato com a luz solar.

2 – Setorize as bebidas

Deixar as garrafas soltas sobre o tampo do aparador não é nada charmoso. Escolha uma bandeja bonita para distribuir as bebidas e alguns utensílios. Se quiser uma solução mais criativa para delimitar o local usado para esta função, a recomendação é substituir a bandeja por uma caixa de vinhos, aquelas de madeira disponíveis em adegas, ou um livro bem grande.

3 – Faça uma composição dinâmica

Para conseguir mais dinamismo à composição, uma dica é colocar pequenos livros dentro da bandeja. Assim você consegue deixar as garrafas e copos em diferentes alturas.

4 – Assegure-se que as garrafas cabem

Se o móvel for ter tampos intermediários para acomodar mais bebidas, além das que estão na bandeja, planeje uma distância de 40 cm entre as prateleiras. Essa medida é suficiente para dispor garrafas de várias alturas e deixar um espaço para retirá-las com folga.

5 – Tenha utensílios relacionados ao tema

Além das peças agregarem graça ao seu bar, você vai precisar utilizá-las quando for se servir ou receber um convidado. Por isso, não deixe de ter balde e pinça de gelo, abridor de garrafas, coqueteleira, colher bailarina e alguns copos.

6 – Também vale dispor garrafas de água

Compre garrafinhas de água com rótulos bonitos e acomode-as no bar para dar um efeito bonito.

7 - Misture objetos de diversos estilos

Elementos antigos e contemporâneos convivem harmoniosamente se bem dosados. Você pode ter uma bandeja e uma pinça de gelo mais clássicas, por exemplo, e copos mais modernos.

8 - Tenha sempre um objeto decorativo

A bandeja que acomoda as bebidas e utensílios de bar fica mais interessante se também tiver um objeto decorativo. A peça chama a atenção e dá graça extra ao conjunto.

9 - Vaso com plantas

Colocar um vaso de plantas ou arranjo de flores sobre o aparador é mais uma ideia. O elemento natural deixa o recanto mais acolhedor e convidativo para o acolhimento.

10 - Luminárias também compõem a cena

Você pode ter um abajur sobre o aparador ou uma luminária de piso próxima ao bar. A iluminação, à noite, dará um efeito aconchegante ao cantinho, além de ajudar a enxergar e a manusear utensílios menores.