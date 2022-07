Cerca de 60% das unidades de projetos imobiliários que aderirem ao Reviver Centro serão priorizadas para os servidores municipais - Riotur

Publicado 11/07/2022 16:21

Os servidores da Prefeitura do Rio terão condições diferenciadas para a compra de imóveis de empreendimentos no Centro da cidade. O Crédito Imobiliário Reviver Centro, por meio do Previ-Rio, terá juros mais baixos (percentual está sendo finalizado pela prefeitura), taxa de administração zero, financiamento de até 100% do valor do imóvel, além de maior agilidade na etapa de documentação. A iniciativa foi lançada hoje pela manhã na sede do Sinduscon-Rio (Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio de Janeiro).



Para atender à demanda da carta de crédito, o município publicou edital de chamamento para projetos imobiliários interessados em investir na reconversão (retrofit) de imóveis ociosos no bairro para transformá-los em residenciais. A ideia é que, pelo menos, 60% das unidades de empreendimentos que aderirem ao programa serão priorizadas para os mais de 100 mil servidores municipais.



“Com o anúncio do incentivo por meio dessa nova linha de crédito, o Centro inicia um movimento já visto anteriormente no Porto Maravilha. A chegada de empreendimentos residenciais na região central trará uma ocupação 24h, diferente da já conhecida vocação empresarial. Nós queremos ir além, precisamos começar a adensar essas áreas. É isso que a gente busca com esse programa”, afirma Gustavo Guerrante, presidente da Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar).



De acordo com a prefeitura, a área de abrangência onde poderá ser usada a carta de crédito fica no coração do Reviver Centro. O perímetro é delimitado pelas avenidas Rio Branco, Primeiro de Março, Beira Mar e Presidente Antônio Carlos e pelas ruas Visconde de Inhaúma, Santa Luzia e Senador Dantas. Além disso, os projetos já licenciados poderão aderir ao programa desde que estejam dentro do perímetro definido e sejam de retrofit.



“Eu sou um entusiasta dos projetos de retrofit e tenho certeza de que o crédito aos servidores da Prefeitura para empreendimentos com essas características no Centro vai colaborar para fazer da região um local que combina moradia, trabalho e lazer”, avalia Marcos Saceanu, presidente da Ademi-RJ (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário no Rio de Janeiro).

Balanço do Reviver Centro

O secretário municipal de Planejamento Urbano, Washington Fajardo, apresentou balanço de um ano do plano e comemorou o incentivo aos servidores para a compra de imóveis. “O Reviver Centro é um processo contínuo. Estamos em uma vanguarda urbanística, com uma nova dinâmica imobiliária. A gente já tem resultados expressivos e agora abre uma nova potência do programa com essa linha de crédito. Ao induzir uma demanda, estamos estimulando um componente importante para uma área estratégica do Rio. A presença dos servidores como moradores vai fortalecer ainda mais o Centro”, observa Fajardo.



Cláudio Hermolin, presidente do Sinduscon-Rio ressalta que, em apenas um ano, o Reviver Centro registra mais de 1.700 imóveis licenciados, lançados e em licenciamento no Centro. “Número maior que o total de 1.200 unidades lançadas nos últimos dez anos na região”, destaca Hermolin.



Para se ter ideia, dos 21 pedidos de licenças vinculados ao Reviver Centro, 17 já foram concedidos, com 1.300 unidades residenciais, e outros quatro, com 471 estão em análise. Ao todo, são 1.771 imóveis residenciais, contra 1.208 licenciados no Centro nos últimos dez anos. Em relação às características dos empreendimentos, dos 21 pedidos, 16 são reconversões com 867 unidades e cinco são novas construções com 904 moradias.