Especialista orienta que as trocas de chaves de temperatura só devem ser realizadas quando o chuveiro estiver desligado - Freepik

Com a queda nos termômetros, o chuveiro elétrico torna-se o melhor amigo de muitas pessoas na hora do banho. No entanto, vale ter cuidado para não exagerar na potência do aparelho, que pode ser sobrecarregado e, em casos extremos, até provocar choques, especialmente no inverno. Segundo o professor do curso de Engenharia Elétrica da Faculdade Anhanguera, Sérgio Dias, os erros mais comuns em relação ao chuveiro estão relacionados ao aterramento da instalação, popularmente conhecida como “fio terra”, e à conexão dos terminais feita de modo inadequado. "Esse item é necessário por motivos de segurança, pois desvia a corrente elétrica para a terra e tem como função principal a proteção das pessoas, além de evitar o aquecimento do chuveiro, prolongando a vida útil do equipamento", explica Dias.



O professor complementa que o calor gerado pela resistência do aparelho é transferido para a água do encanamento sem que a eletricidade vá para o líquido ou para o corpo humano, que têm menor oposição à passagem de corrente. "Algumas informações devem ser observadas no momento da compra do aparelho. Chuveiros com menor potência costumam ser mais baratos e econômicos em relação ao consumo de energia. Em contrapartida, eles queimam com mais facilidade", observa.



De acordo com Dias, o fio terra vem de fábrica no chuveiro e é padronizado na cor verde e amarela. “É importante providenciar o aterramento da maneira correta e evitar riscos de choque elétrico", afirma o engenheiro. Ele ressalta ainda que ligar o aparelho diretamente em tomadas, que não conseguem suportar a alta corrente, é uma prática proibida pela Norma Técnica Brasileira (NBR) 5410, que determina as condições necessárias para instalações elétricas de baixa tensão.

Tapetes de borracha e manutenção

Dias lembra que alguns cuidados domésticos podem evitar acidentes. Segundo ele, é recomendado utilizar tapetes de borracha ou chinelos no chuveiro para que não haja contato direto com o chão. As trocas de chaves de temperatura também só devem ser realizadas quando o aparelho estiver desligado e o tempo do banho quente também deve ser controlado. Além disso, a manutenção periódica também é necessária para o bom funcionamento. “Os orifícios do chuveiro devem ser limpos de forma recorrente para que a pressão da água não o danifique. Para esse processo, é importante que o morador desligue o disjuntor ou a chave geral de energia”, recomenda.



Outro alerta do professor é que, uma vez queimada, a resistência jamais deve ser reaproveitada. "O choque elétrico pode até matar, por isso, a troca deve ser efetuada por um eletricista, para evitar remendos e adaptações que podem acarretar, inclusive, o aumento no custo da conta de energia elétrica", frisa Dias.