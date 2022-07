É fundamental estar com a vistoria em dia para garantir que extintores, mangueiras e saídas de águas estejam funcionando - Freepik

Publicado 01/07/2022 15:58

O número de incêndios residenciais cresceu bastante nos últimos anos. O Instituto Sprinkler, que monitora incêndios estruturais, contabilizou aumento de 85% de notícias sobre acidentes com fogo em 2021, num comparativo com 2020. Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, durante a pandemia houve crescimento de 60% no número de ocorrências desse tipo. Para o gerente de Operações e Negócios da Cipa, Bruno Queiroz, grande parte dessas incidências poderia ter sido evitada com manutenção preventiva nas redes elétricas.



"O monitoramento do ambiente pode evitar o início de um incêndio. Existem várias ferramentas de controle, com uso de inteligência remota, como detectores de fumaças até recursos para o primeiro combate ao fogo. São mecanismos que podem ser encontrados facilmente no mercado", orienta Queiroz. Ele acrescenta que é importante ter um sistema eficiente e em pleno funcionamento.



O gerente lembra ainda que é fundamental estar com a vistoria em dia para garantir que extintores, mangueiras e saídas de água estejam em perfeito funcionamento. Fernando Santos, arquiteto e diretor da Santos Projetos, concorda e complementa. Para ele, é importante que os moradores estejam conscientes de que a prioridade é a manutenção do prédio. “Mas muitas coisas acabam esbarrando na limitação orçamentária. Embelezamento de portaria e reforma de salão de festas podem esperar. Os moradores devem cobrar o cumprimento das exigências do laudo de autovistoria com a máxima brevidade e devem contribuir para manter a ordem das coisas no condomínio, evitando realizar obras sem comunicar o síndico ou sem responsável técnico, seguindo o regulamento de obras etc.”, orienta Santos.



Outro ponto ressaltado por Queiroz é a implementação de treinamento básico para os funcionários do condomínio e o envolvimento dos moradores nesse processo. "As pessoas precisam evitar o uso muitas vezes negligente da rede elétrica em suas moradias", observa o gerente.

Dicas para prevenção

Cleber Gouveia, diretor técnico da Roggo Fire, dá algumas dicas para evitar sobrecarga elétrica e mau uso de eletrodomésticos. Confira:



- Aquecedor, ferro de passar roupa, chuveiro elétrico e torneira elétrica devem ser usados de maneira responsável e, se possível, evite ligar todos ao mesmo tempo, pois podem sobrecarregar a rede elétrica da casa;



- Faça uma verificação periódica das condições do sistema elétrico da sua residência. Fios, disjuntores e tomadas devem ser averiguados para que não haja superaquecimento ou eventuais fagulhas que poderão provocar um início de incêndio;



- Usar no-break pode ser uma boa solução em caso de oscilação de energia;



- Ao trabalhar na cozinha, nunca deixe as bocas do fogão acesas sem uso;



- As mangueiras e o registro de gás têm validade, por isso, faça a verificação periodicamente e substitua por uma nova. Além de ser seguro, esse cuidado pode trazer economia;



- Antes de utilizar um equipamento, verifique se a sua voltagem é compatível com a da tomada;



- Nunca deixe o celular, tablet ou notebook carregando sobre a cama;



- Não atenda o celular enquanto ele estiver carregando.