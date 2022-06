Encontro gratuito terá dados sobre a Barra da Tijuca, além de palestras de especialistas sobre as tendências da região - Freepik

Publicado 28/06/2022 22:03

A Barra da Tijuca vem se destacando na venda de imóveis residenciais, segundo pesquisas do Secovi Rio (Sindicato da Habitação). Especialmente na pandemia, a região esteve por várias vezes no topo do ranking dos locais mais desejados para morar. Para mostrar com mais detalhes estes dados às empresas e aos profissionais do setor, o sindicato vai apresentar no dia 26 de julho o “Cenário do Mercado Imobiliário - Barra da Tijuca”. O encontro gratuito será das 9h às 11h30, no LEAD Americas.Os participantes terão acesso a indicadores sobre compra, venda, locação e condomínios residenciais e comerciais. Também será possível analisar as tendências dos imóveis corporativos e os lançamentos da região. A programação contará ainda com palestras de especialistas que abordarão as tendências do setor e as perspectivas para a Barra. As inscrições podem ser feitas em https://bit.ly/3AajT0c