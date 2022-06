Câmeras serão usadas pela Fiscalização do Creci-RJ nas operações do dia a dia - Freepik

Câmeras serão usadas pela Fiscalização do Creci-RJ nas operações do dia a diaFreepik

Publicado 22/06/2022 16:23

A Fiscalização do Creci-RJ (Conselho Regional de Corretores de Imóveis) passou a contar com mais uma aliada: a câmera para as operações do dia a dia. É mais uma ferramenta de proteção ao corretor de imóveis e de transparência do órgão. Segundo a instituição, a iniciativa tem como objetivo inovar e elevar o patamar da prestação de serviço, proporcionando mais qualidade à atuação ao setor de fiscalização. Para se ter ideia, atualmente há 54.139 corretores de imóveis ativos no estado do Rio. Desse total, 18.222 são de mulheres que exercem a profissão.



"A implementação dessa novidade é mais uma de nossas ações que vai ao encontro do que o corretor de imóveis precisa: confiabilidade, transparência e inovação. As câmeras vão filmar toda a atuação da fiscalização e isso vai permitir que todos possam ter a certeza que toda a abordagem será gravada e estará disponível para qualquer necessidade", explica Marcelo Moura, presidente do Creci-RJ. Ele ressalta ainda que o foco da fiscalização é exclusivo no combate à contravenção. "Nesse sentido é fundamental o apoio da sociedade denunciando aqueles que estão exercendo ilegalmente a profissão de corretor de imóveis", diz Moura. O Whatsapp da Fiscalização para recebimento de denúncias é o (21) 99800-4882.

Passo a passo para se tornar um corretor de imóveis

Se você pretende seguir a profissão, confira algumas orientações do Creci-RJ. Importante lembrar que só é corretor de imóveis aquele que tem o registro no conselho. Confira:



1 - Concluir o curso técnico de Transações Imobiliárias ou o curso superior em Negócios Imobiliários.

2 - Após a conclusão do curso é preciso dar entrada nos trâmites de inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-RJ), cumprindo todos os procedimentos previstos. Atualmente, o Creci-RJ conta com uma Delegacia Digital. O interessado pode iniciar o processo de inscrição pela internet sem a necessidade de deslocamento pelo delegaciadigital.creci-rj.gov.br.

3 – É necessário participar da solenidade de entrega de registros profissionais realizada pelo Creci-RJ, com o cumprimento do juramento solene.