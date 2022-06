Luzes internas facilitam a visualização das peças armazenadas no closet - Divulgação

Publicado 16/06/2022 09:11

A maioria das pessoas já passou pela situação de ficar horas procurando o que vestir, sem encontrar aquilo que deseja no armário. Apesar de comum, muitas vezes esse problema não está relacionado com a falta de opções e sim com a má organização das peças e com a disposição dos móveis, o que dificulta a visualização das roupas e acessórios. Para quem tem ou pensa em investir em um closet, ou seja, aquele armário maior, cheio de compartimentos que também serve como vestiário, a dica é ter um espaço prático e de acordo com as necessidades do morador. E se você imagina que esse ambiente só é encontrado em imóveis de alto luxo, se enganou! Hoje, o closet também faz parte dos projetos de médio padrão. Para ajudar na tarefa de deixar o espaço bonito e funcional, confira cinco dicas da Criare:

1 - Avalie as suas necessidades. Os hábitos devem ser levados em conta na hora de montar e organizar o closet. O projeto ideal é aquele que atende às necessidades dos moradores e, para isso, é importante analisar o que é utilizado com mais frequência para acomodar em uma parte mais acessível do armário, ao alcance das mãos e olhos.

2 - Luzes internas nos armários. Uma ótima ideia para as áreas mais baixas dos armários é utilizar lâmpadas internas. Assim, luzes que acendem automaticamente ao abrir a porta facilitarão a visualização das peças guardadas na parte inferior do móvel. Além disso, locais que tenham mais objetos podem demandar maior destaque de luminosidade.

3 - Espelho é essencial. Ao projetar um closet é fundamental pensar em otimizar ao máximo a metragem do espaço e uma ótima aposta é usar espelhos nas portas de correr. Além de conferir amplitude ao ambiente e ajudar na iluminação, os espelhos se tornam mais versáteis deslizando pelos trilhos.

4 - Separe a sapataria do restante das roupas. Outro ponto muito importante é destinar uma divisória apenas para os calçados. Além de facilitar a organização, esse dimensionamento também evita o contato das outras peças com a sapataria, impedindo que as roupas peguem odor.

5 - Explore a ventilação natural. A circulação de ar no ambiente evita que as roupas fiquem com cheiro de guardadas ou mofem. Para isso, aposte em closets do estilo aberto, que permitem o contato do ar com as roupas, além de explorar o uso dos cabides para organizar as peças em compartimentos mais altos.