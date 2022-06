A Barra da Tijuca ocupa o primeiro lugar no ranking dos bairros que mais se destacaram na venda de imóveis nos cinco primeiros meses do ano - Freepik

Publicado 09/06/2022 11:46

Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Copacabana foram os bairros que mais venderam imóveis nos cinco primeiros meses do ano, totalizando 3.505 unidades. A apuração foi feita pelo Centro de Pesquisa e Análise (Cepai) do Secovi Rio (Sindicato da Habitação) com base na arrecadação do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) da Prefeitura do Rio. Já o bairro de Vila Isabel foi o que registrou menos comercialização de imóveis de janeiro a maio, com 263 transações.



Ainda sobre o estudo, de janeiro a maio foram comercializados 15.182 imóveis, queda de 11,5% se comparado ao mesmo período do ano passado (17.149). Com relação aos demais cinco primeiros meses, o total de 2022 foi superior de 2016 até 2020. Outro dado apontado na pesquisa é que se levarmos em conta apenas maio (3.363 unidades), a redução chega a 15,3% ante o mesmo mês de 2021. Agora, se a comparação for com os outros anos, maio de 2022 foi superior aos períodos de 2014 até 2019.



Cepai (Centro de Pesquisa e Análise do Secovi Rio) .

Imóvel comercial continua em queda

Quando a análise do Cepai é feita com os imóveis comerciais, os bairros que mais venderam unidades nos cinco primeiros meses do ano foram Centro, Barra da Tijuca e Freguesia (Jacarepaguá). Mesmo assim, ainda é uma queda de 6,5% em relação ao mesmo recorte do ano passado. Já na amostragem com os demais períodos, 2022 só foi superior ao ano de 2020. E analisando apenas maio, a redução chega a 10,2% se comparado ao mesmo mês de 2021. A alta em maio só foi registrada em 2019 e 2020.