Casa sobre rodas é uma das atrações da feira que vai até o dia 4 de junho - Divulgação

Publicado 31/05/2022 19:57

Novidades na construção civil são sempre bem-vindas. Para quem trabalha no setor ou é apaixonado pelo tema, a partir de amanhã será possível conferir algumas tendências na Expo Construção Offsite, feira de construção modular que vai até sábado, dia 4 de junho, no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo. São mais de 70 projetos prontos para trabalhar, morar e se divertir.

A Tiny House sobre rodas é uma das novidades. Segundo Marcos Bueno, CEO da feira, este tipo de construção é bastante popular nos Estados Unidos, tem custo baixo, por se tratar de mini moradia, e a produção é rápida. “O modelo Avanguardia está sendo produzido exclusivamente para o evento e virá acoplado a um caminhão. O público irá se surpreender com a tecnologia embarcada e com seu design inovador”, conta Bueno.

Já a Tiny Cabin é uma casa equipada de 24 metros quadrados (m2) onde cada espaço tem um design eficiente e minimalista. Com um quarto, banheiro e cozinha ela pode ser instalada em qualquer parte do país, abrindo potencial de crescimento para o Eco Turismo, e também para empreendedores que atuam com locações temporárias.

O evento, com entrada gratuita, contará também com a Escola Expo Offsite, projeto que leva conhecimento sobre as tecnologias aplicadas na construção modular. Além destas atrações, a feira terá um ciclo de palestras para os profissionais do setor com informações sobre o mercado e metodologias de trabalho.