Respeitar a privacidade do outro é fundamental para a convivência de quem pensa em compartilhar a casa - Freepik

Respeitar a privacidade do outro é fundamental para a convivência de quem pensa em compartilhar a casaFreepik

Publicado 30/05/2022 17:15

Já pensou em compartilhar a sua casa com amigos ou parentes? Em algumas situações, essa alternativa é a mais viável financeiramente. Para entender os motivos que levam uma pessoa a dividir ou não um imóvel, pesquisa do Imovelweb levantou alguns comportamentos que valem a sua atenção. Por exemplo: o estudo indica que 81,5% não morariam em um apartamento compartilhado contra 18,5% que dividiriam um local para morar. Entre os motivos para viver ou não no mesmo teto estão:

- Porque me ajudaria financeiramente ao dividir as despesas: 75,71%;

- Prefiro viver com meu esposo (a): 45,5%;

- Prefiro morar sozinho (a): 21,54%;

- Porque estou preocupado em ter conflitos com uma pessoa que não conheço: 9%;

- Preocupação com divergências: 6,59%;

- Tenho medo de conviver com desconhecidos: 6,11%;

- Porque eu me separei do meu parceiro (a) e é difícil eu morar sozinho (a): 5,71%;

- Porque temos vidas e horários diferentes: 3,38%;

- Para dividir as tarefas domésticas: 2,14%;

- Porque, assim, eu poderia me tornar independente dos meus pais: 1,43%;

- Porque eu me mudei para outra região: 1,43%.

Quando questionados se, em algum momento, repensariam a decisão de morar com alguém, a pesquisa mostra que 70,59% responderam que sim e 29,41% não. Na hora de procurar um parceiro de moradia, os conhecidos saem na frente: 60,78%. Já 7,54% responderam que usariam a internet para encontrar uma pessoa para morar junto. Se você está em busca de alguém para compartilhar o lar, é sempre bom conhecer os pontos que podem melhorar a convivência. Respeitar a privacidade do outro, por exemplo, é o item que aparece em primeiro lugar no estudo (61,33%). Confira os outros:

- Manter a limpeza da casa e distribuir as tarefas igualmente: 49,21%;

- Definir diretrizes para a convivência desde o início: 46,90%;

- Construir confiança e ter uma boa comunicação: 45,89%;

- Respeitar o tempo e os horários do outro: 42,57%;

- Dividir as despesas igualmente: 40,12%;

- Não se exaltar diante das situações que surgem e incomodam: 28,28%;

- Outros: 6,93%.