Zona Sul é a região mais cara do Rio com aluguel mensal de R$ 2.857Freepik

Publicado 24/05/2022 10:40

O valor do aluguel na cidade do Rio teve uma queda real de 8,4% nos últimos 12 meses, subindo muito abaixo da inflação. De acordo com relatório do Imovelweb, o preço médio mensal da locação fechou em R$ 1.995, em abril, para os apartamentos de dois quartos, alta de 1,5% no mês. Os valores tiveram acréscimo acima da inflação, porém abaixo do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado).



A pesquisa indica que a Zona Sul é a região mais cara, com um aluguel de R$ 2.857. Analisando por bairros, Leblon e Ipanema são os locais com o maior preço médio da cidade, acima de R$ 4 mil mensais. Já a Zona Oeste é uma boa opção para quem deseja economizar na locação de um imóvel (R$ 1.049 por mês).

Venda: preço médio subiu 0,4% em abril

Com relação à venda de imóveis, o levantamento aponta que o preço médio na cidade subiu 0,4% em abril, fechando em R$ 8.844 por metro quadrado (m²). Este ano, o valor aumentou 0,9% abaixo da inflação (4,3%), derivando em uma baixa real de 3,4% e muito abaixo da Bovespa. Na comparação com os últimos 12 meses, o preço subiu apenas 1,8% também muito abaixo da inflação de 12% no mesmo período.



O Leblon permanece como o bairro mais caro, custando R$ 21.616 por m². Já Coelho Neto, na Zona Norte, é o mais barato (R$ 2.334 por m²).