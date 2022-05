Muito Além do Jardim, de Anna Luiza Rothier, é um dos ambientes da CasaCor Rio, que vai até o dia 26 de junho no Jardim Botânico - Divulgação

Publicado 16/05/2022 18:40

Para quem está pensando em repaginar a casa e busca por ambientes inspiradores, a dica é visitar a CasaCor Rio, que vai até o dia 26 de junho na Residência Brando Barbosa, no Jardim Botânico. A mostra reúne 45 ambientes, dos quais 22 estão localizados dentro da casa principal e 23 externos que oferecem complexo gastronômico, áreas comerciais e a Vila CasaCor, que são construções rápidas, limpas e sustentáveis que podem ser desmontadas e remontadas com o mesmo formato em outro terreno.

Neste ano, a casa é apresentada como um instituto cultural, um lugar voltado para as artes e os encontros, sempre de portas abertas para a cidade e seus moradores. Assim como aconteceu com a edição passada, a mostra é híbrida, com uma versão presencial e uma versão digital, com tours 3D disponíveis.