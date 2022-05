Extintor de incêndio que virou luminária é uma das atrações da mostra - Divulgação

Publicado 09/05/2022 18:01

Porta de garagem que virou biombo, uma adega que agora é biblioteca, e um extintor de incêndio que se transformou em luminária serão algumas atrações da mostra "Transformers", que acontecerá de 12 de maio a 5 de junho no CasaShopping, na Barra da Tijuca. O objetivo do evento é mostrar como objetos e móveis de decoração podem ser reinventados, estimulando também a sustentabilidade. "Desafiamos os arquitetos a dar uma nova função a um objeto já existente e usar da criatividade para um novo uso na decoração", conta Eduardo Machado, superintendente do mall e idealizador da mostra.