Comprar imóveis para investir ainda vale a pena, principalmente com cenário de incertezas econômicasFreepik

Publicado 04/05/2022 17:50

O Brasil passa por um período de inflação em alta e os investimentos em imóveis se mostram uma alternativa para valorização do patrimônio com ganhos reais. A afirmação é da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias). Segundo a entidade, em momentos de incerteza econômica, ativos de renda variável apresentam volatilidade, enquanto os imóveis tendem a se valorizar.



De acordo com a análise da associação, em São Paulo e no Rio de Janeiro, os ganhos são ainda maiores, já que os imóveis valorizam 20,74% na capital paulista, e 19,97% na capital fluminense. A entidade lembra ainda que, além da valorização do patrimônio, os ativos imobiliários têm baixo risco e permitem que o investidor possa usufruir também de retornos mensais com o aluguel.

Imóveis de médio e alto padrão voltam à cena

Outro levantamento da Abrainc revela que no último trimestre móvel (novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022), os lançamentos de empreendimentos de Médio e Alto Padrão (MAP) tiveram uma expansão de 235,7% (26.493 unidades), contribuindo para um crescimento de 250,5% no volume lançado em 12 meses (67.299 unidades).



Em relação às vendas do segmento, a apuração do período aponta uma elevação de 46% em relação ao mesmo período de 2021 (8.788 unidades) e 29.135 unidades comercializadas nos últimos 12 meses (crescimento de 26,8%).



Segundo o presidente da Abrainc, Luiz França, o segmento MAP registrou, nos últimos 12 meses, uma melhora expressiva principalmente nos lançamentos. “Isso ocorre em parte, pois em 2020 tivemos um ano com menos lançamentos, em função da pandemia, e também porque no ano passado tivemos uma excelente oferta de crédito habitacional. Os imóveis também seguem em tendência de alta o que mostra um bom momento para a compra”, comenta França.