Palestra gratuita vai mostrar que o mercado imobiliário brasileiro pode atrair cada vez mais investimentos estrangeirosFreepik

Publicado 29/04/2022 16:20

Ampliar o horizonte e a capacidade de atuação dos corretores de imóveis com informações sobre o mercado imobiliário internacional. Esse é o objetivo do 4º Ciclo de Palestras do Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis). O encontro gratuito será na próxima segunda-feira, dia 2 de maio, às 14h, no auditório da sede do Conselho (Avenida Presidente Vargas, 417, 19º andar, Centro).

“O foco é incentivar em cada profissional que estará participando a mentalidade do ‘pensar fora da caixa’, buscando fazê-lo explorar e experimentar novos horizontes. Nesse ciclo de palestras vamos promover a reflexão e deixar um norte de que o nosso mercado é extremamente promissor no sentido de atrair cada vez mais investimentos estrangeiros”, explica Marcelo Moura, presidente do Creci-RJ.

Segundo ele, a globalização combina o que há de melhor no global e no local, sendo um termo tão utilizado e importante para que os corretores de imóveis entendam as realidades socioeconômicas, políticas e culturais sob as quais estão inseridos. As inscrições podem ser feitas em creci-rj.gov.br.