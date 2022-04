Residenciais do Casa Verde Amarela (CVA) foram responsáveis por 57% dos lançamentos - Freepik

Residenciais do Casa Verde Amarela (CVA) foram responsáveis por 57% dos lançamentosFreepik

Publicado 21/04/2022 09:38 | Atualizado 21/04/2022 09:38

Puxado, principalmente, pela performance do segmento de médio e alto padrão, que registrou no último trimestre móvel (novembro, dezembro de 2021 e janeiro de 2022) expansão de 235,7% (26.493 unidades), crescimento de 250,5% no volume lançado em 12 meses (67.299 unidades), o indicador Abrainc-Fipe aponta para a manutenção da tendência de alta nos lançamentos imobiliários.



Foram 57.028 unidades lançadas no período, entre econômico, médio e alto padrão, avanço de 42% na comparação com o mesmo intervalo do ano anterior. Ao longo dos últimos 12 meses, encerrados em janeiro, o percentual é de 30% (160.184 imóveis novos) sobre o período precedente. Os dados são da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) com base nas informações das empresas associadas. Já na comparação com o último trimestre móvel, foram comercializadas 33.623 unidades, retração de 7% em relação ao volume do mesmo período de 2021. E no acumulado dos últimos 12 meses, os 144.193 imóveis comercializados superaram em 3% as vendas registradas no intervalo anterior.

Casa Verde e Amarela tem a maior parte dos lançamentos

Os residenciais do programa Casa Verde Amarela (CVA), responsáveis pela maior parte dos lançamentos (57%) e das vendas (79%) nos últimos 12 meses, mantiveram a posição e o desempenho no setor. Com relação às unidades lançadas, o segmento registrou alta de 5% no último trimestre móvel, com 30.529 imóveis e queda de 11% nos últimos 12 meses com 92.410 unidades. Já no que diz respeito às comercializações de imóveis novos do CVA, o recuo foi de 18,7% no último trimestre móvel com 24.177 unidades vendidas, variação negativa de 1,2% nos últimos 12 meses (112.3711).



De acordo com o presidente da Abrainc, Luiz França, a diminuição nos números do CVA se deve à queda na renda dos consumidores dessa faixa salarial, além do aumento nos custos de insumos da construção civil. Mesmo assim, com a mudança na curva de subsídios do programa, anunciada em março, ele acredita que o CVA apresentará uma recuperação em seus números a partir do segundo trimestre. “A implantação desse novo desconto para composição da entrada no financiamento vai beneficiar diretamente as famílias ao ampliar o acesso ao crédito imobiliário, além de auxiliar na redução do déficit habitacional”, explica França.