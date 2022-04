Linha de crédito da Caixa pela poupança financia até 90% do imóvel na planta pelo Sistema de Amortização Constante - Freepik

Publicado 13/04/2022 09:11

Hoje, a coluna trouxe outros detalhes da redução de juros da linha de poupança da Caixa. Atualmente, a taxa é a partir de 2,8% ao ano mais TR (Taxa Referencial), além dos rendimentos da caderneta. Já o prazo de pagamento pode chegar a 420 meses (35 anos) e o percentual a ser financiado é de até 90% para imóveis na planta e com a correção pelo Sistema de Amortização Constante (SAC). Neste caso, a prestação começa mais alta e vai diminuindo ao longo do contrato.

Já quem planeja comprar um imóvel usado ou novo, com até 180 dias de habite-se, poderá financiar até 80% do bem. Vale lembrar que o prazo mínimo de financiamento da Caixa na modalidade é de 120 meses (10 anos). Outra informação importante é que o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) pode ser usado, mas é preciso cumprir as regras do Conselho Curador do Fundo. Entre elas estão não ter imóvel próprio e nem financiamento pelo SFH (Sistema Financeiro de Habitação). Além disso, o valor do imóvel não pode ultrapassar R$ 1,5 milhão.