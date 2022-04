Residencial do plano Reviver Centro terá lazer na cobertura - Divulgação

Publicado 08/04/2022 14:17 | Atualizado 08/04/2022 14:26

O Centro ganhou mais um residencial pelo plano Reviver Centro da Prefeitura do Rio. Trata-se do Presidente Vargas 1.140, que será erguido na avenida de mesmo nome, nas proximidades da Biblioteca Parque e do Campo de Santana. É o maior residencial em número de unidades (360 apartamentos) já licenciado dentro da nova legislação, que tem como objetivo atrair novos moradores e recuperar o potencial social, cultural e econômico da região.



“O Centro é uma das melhores localizações urbanas do Rio em termos de serviço, vida cultural e vida ao ar livre. Este empreendimento fica logo em frente ao Campo de Santana e próximo à Central, VLT, trens e metrô. Daqui é possível acessar todas as regiões da cidade. É uma experiência de qualidade de vida, especialmente nesse contexto pós-pandemia. Além disso, esse é o primeiro lançamento residencial na Presidente Vargas depois de 77 anos. Ou seja, todo esse território era visto apenas como local de trabalho e agora isso começa a mudar”, ressaltou Washington Fajardo, secretário de Planejamento Urbano, Washington Fajardo, no evento oficial de lançamento que aconteceu hoje.



Com subsolo, térreo, sobreloja, 18 andares de residências e cobertura, o empreendimento será construído pela Cury. “Esse é um momento muito importante pra gente por estarmos participando de uma transformação da cidade. Nós fizemos alguns empreendimentos no Porto, o que trouxe uma nova cara para essa região. Com esse empreendimento, a Cury chega a mais de 12 mil unidades somente nas regiões da Zona Norte, Centro e Porto. Acreditamos que essas são as áreas em que o Rio precisa expandir”, complementou Leonardo Mesquita, vice-presidente comercial da empresa durante o evento.

Programa já registrou 15 pedidos de licenças

Desde que foi sancionado em julho do ano passado, o plano urbano Reviver Centro já registrou 15 pedidos de licenças dentro das novas regras urbanísticas. Deste total, oito licenças já foram emitidas e outras sete estão em andamento. Dos 15 pedidos, quatro são para novas construções e 11 para reconversões de imóveis que já existem. Ao todo, estas licenças já somam 1.719 unidades residenciais previstas na área.



Vale lembrar que o Reviver Centro é um pacote de leis com benefícios fiscais para construtoras e moradores, criado para incentivar a construção de novas moradias e a reconversão de prédios comerciais ociosos em residenciais na região. A ideia é atrair novos moradores e promover a recuperação urbanística, econômica e social do bairro.