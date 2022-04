Bruno Gagliasso e a Areaum Participações se unem para lançar um empreendimento de lotes e sítios na Serra - Divulgação

Publicado 01/04/2022 11:44

Conhecido pelo seu estilo empreendedor, o ator Bruno Gagliasso, em parceria com a Areaum Participações, vai lançar no dia 9 o Quinta das Amoras, condomínio de lotes e sítios no Vale Alpino, em Teresópolis, que vem sendo considerado a “Nova Itaipava”.

Serão 250 unidades na primeira fase, além de um clube completo de lazer, que vai utilizar energia solar, e segurança 24 horas. Bruno participa diretamente do conceito do projeto, motivado pelo sentimento de proporcionar um ambiente sustentável com “mais H2O e menos CO2”. O projeto arquitetônico é assinado por Duda Porto e o paisagismo é de Daniela Infante. O Valor Geral de Vendas (VGV) é de aproximadamente R$ 95 milhões.