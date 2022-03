Caixa reduz juros da casa própria na modalidade poupança: 2,8% ao ano mais TR, somados ao novo percentual da poupança - Freepik

Publicado 24/03/2022 14:25

Boa notícia para quem planeja comprar o imóvel: a Caixa fez mais uma redução na taxa de juros do crédito imobiliário na modalidade Poupança Caixa. Com a queda, o novo percentual parte de 2,8% ao ano mais Taxa Referencial (TR), somados a remuneração da poupança, o que representa redução de 0,15 ponto porcentual. A informação foi divulgada mais cedo pelo presidente do banco, Pedro Guimarães, durante o Evento Summit Abrainc 2022. A taxa menor vai estar disponível a partir do dia 28 de março.



A instituição também lançou uma linha de crédito para reforma e adaptação de imóveis destinados a Pessoas com Deficiência (PcD). Neste caso, o financiamento será de até R$ 50 mil, limitado a 80% do orçamento da obra apresentado. Os juros são a partir de R$ 4,25% ao ano mais TR e o prazo de pagamento chega a 240 meses. Os interessados devem ter renda bruta mensal de até R$ 3 mil.

Mais de R$ 140 bilhões

No acumulado de 2021, a Caixa registrou recorde histórico na aplicação de recursos direcionados à Habitação, totalizando mais de R$ 140 bilhões. Nos dois primeiros meses do ano, já foram contratados R$ 21,5 bilhões em crédito habitacional a pessoas físicas e jurídicas com recursos do SBPE (Sistema Brasileira de Poupança e Empréstimo) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O crescimento em relação a 2021 foi de 33,7%.



Segundo a Caixa, em fevereiro a instituição atingiu a marca de 7.599 empreendimentos em construção financiados pelo banco, representando mais de 1 milhão de novas residências em construção por todo o país.